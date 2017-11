Al Papa le da “mucha tristeza” ver a todos con los celulares mientras él da la misa

El Papa Francisco dedicarás las próximas audiencias generales a tratar la Eucaristía, centro de la vida cristiana: ” a mí me da mucha tristeza cuando celebro aquí en la Plaza o en la Basílica y veo muchos celulares levantados no solo de los fieles, también de algunos sacerdotes y también de obispos. ¡Por favor! La Misa no es un espectáculo”.

“La Eucaristía es un evento maravilloso en el cual Jesucristo, nuestra vida, se hace presente. Participar en la Misa es vivir otra vez la pasión y la muerte redentora del Señor”, lo dijo el Papa Francisco en la Audiencia General del segundo miércoles de noviembre, al iniciar un nuevo ciclo de catequesis dedicados a la Santa Misa.

“En un momento de la misa el sacerdote dice en alto nuestros corazones. No dice en alto nuestros móviles para hacer una foto”, lamentó.

Francisco pidió a los fieles que dejen de tomar fotos en las misas y que “vuelvan a lo esencial”.

El pontífice argentino comenzó hoy un nuevo ciclo de catequesis dedicadas a la celebración eucarística e invitó a” conocer mejor este gran don que Dios nos ha dado con la Eucaristía, en la que Cristo se hace presente para que participemos de su pasión y muerte redentora”.