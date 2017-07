Boca Unidos empató en Madryn y dejó sin ascenso a Brown

or la 46° fecha de la B Nacional, Boca Unidos juegó esta tarde frente a Guillermo Brown de Puerto Madryn. El encuentro se disputó desde las 15.35 con el arbitraje de Fernando Echenique y fue televisado por TyC Sports. La jornada fue escasa de oportunidades para convertir y el equipo sureño se quedó con las ganas de ascender a primera división. La última fecha del torneo de la B Nacional era la oportunidad de que Brown hiciera su sueño realidad de pegar el salto a la categoría más alta d el fútbol argentino.

Brown de Puerto Madryn no pudo vencer a Boca Unidos -fue 0-0- y por ende se perdió el ascenso a Primera. Si ganaba, obligaba a un partido contra Chaca. Pero no la pudo meter.

Duele haber quedado a un pasito, a dos puntos de una posible definición, a un gol. Uno más de los 53 que habían metido en 43 fechas. Pero no pudo. Guilllermo Brown de Puerto Madryn no pasó del 0-0 ante Boca Unidos, equipo que finalizó 20° de 24 , y por ende quedó tercero, sin chances de ascender a Primera División. Se quedó en la puerta.

Brown mostró miedo escénico, o no supo cómo encontrarle la vuelta al partido. Es más, el que más cerca que estuvo de ganar en Puerto Madryn fue Boca Unidos, que se perdió varias chances. Recién al final del encuentro el local fue con todo para arriba y Figueroa no pudo empujar un centro de Albarracín. Con ese tanto, alcanzaba a Chacarita y lo obligaba a jugar un desempate. Pero no entró.

La gente lo despidió con aplausos por la gran campaña del equipo. No será un sabor dulce porque el sueño del ascenso quedó cerca, pero Brown se fue con la frente en alto.