La costanera de Itatí sigue vallada y piden ayuda para repararla

En el paseo costero de Itatí, hace una semana, centenares de peregrinos observaban la procesión náutica que se desarrollaba en el marco del 117º Aniversario de la Coronación Pontificia de la Virgen. Hasta que, en un sector, se produjo un hundimiento que provocó lesiones en al menos 12 personas y fracturas en otras tres. Desde ese día, el Municipio valló toda la zona y decidió que no la volverá a habilitar hasta que se hagan los trabajos necesarios, para lo cual necesita ayuda económica de Provincia o Nación.

Sobre esta situación, el edil que está a cargo de la Intendencia, Salvador Lugo expresó a El Litoral que los estudios realizados por un ingeniero ratificaron que “por las crecidas que hubo y las abundantes lluvias que se registraron en la zona, el agua parece haberse llevado la tierra que hacía de base. Entonces, al menos en la parte que se desmoronó, se puede ver que el piso de cemento está en el aire. Hay un hueco de más de un metro y medio. Y lo preocupante es que eso mismo pueda suceder en varios sectores o en toda la costanera”.

Considerando esto y ante la necesidad de preservar a los pobladores y a los numerosos turistas que reciben en el “Pueblo de la Virgen” , el Municipio decidió que la costanera seguirá vallada y con custodia permanente. “Sabemos que no es lo ideal, mucha gente nos visita y ahora no pueden ir a la costa del río pero queremos cuidarlos. No queremos que vuelva a pasar lo del domingo pasado, cuando varias personas resultaron heridas”, remarcó Lugo, quien acotó que “estamos tratando de ubicar a las personas que resultaron con lesiones porque queremos ponernos a disposición de ellos. Intentamos contactarlos, pero como ellos volvieron a Buenos Aires, hasta ahora no pudimos ubicarlos”.

Apoyo

Para reparar los daños en la costanera, comentó que “nosotros como Municipio no tenemos recursos para hacer obras y tampoco podemos abrirla porque hay que proteger a la gente. La verdad es una situación muy compleja. Vamos a golpear todas las puertas que sean necesarias, tanto de Provincia como de Nación, para que nos ayuden económicamente para reparar la costanera”, afirmó Lugo. Al mismo tiempo subrayó “Somos una localidad que recibe turistas todo el año”.

Por eso, la Comuna está trabajando para tratar de reparar el socavamiento que se produjo, también el pasado domingo, en la calle Coronel Vallejos cuando circulaba por allí un colectivo de larga distancia. “Rompimos unos 20 metros de pavimento y reforzamos el sellado en las uniones de los caños de desagües que pasan por allí. El lunes evaluaremos si estamos en condiciones de reconstruir ya la calle o se necesitarán otras tareas complementarias”, concluyó Lugo

