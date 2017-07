Paso de la Patria: reasume Bordón y se suspende el juicio político

La Justicia dio lugar a un planteo hecho por el intendente que estaba suspendido hasta hoy. “Ahora no podemos adoptar ninguna medida, pero demostraremos que el proceso es válido y averiguaremos qué pasó con el dinero que mandó Nación”, afirmaron.

En una sesión especial del Concejo de Paso de la Patria, la mayoría decidió suspender el proceso de juicio político contra el intendente Armando Bordón, que se inició por el presunto incumplimiento de los deberes de funcionario público en la administración de fondos enviados por Nación. Esta decisión fue adoptada luego de que el Superior Tribunal de Justicia (STJ) diera lugar a un planteo de conflicto de poderes realizado por el citado funcionario y, en ese marco, ordenara a los ediles que se abstengan de continuar con el proceso.

Ayer a las 19 se congregaron seis de los siete ediles, ya que el presidente del recinto -Jorge Sicardi- está a cargo de la intendencia hasta hoy inclusive, debido a la suspensión del jefe comunal. El único tema a tratar era el enjuiciamiento que implicaba dos cuestiones. Por un lado, dar por concluida la etapa de recepción de pruebas e iniciar formalmente la fase de formulación de alegatos sobre la acusación de presunto incumplimiento de los deberes de funcionario público.

Por el otro lado, decidir si darían por concluida la suspensión de Bordón que concluye hoy, si prorrogarían esa sanción o adoptarían otra.

Pero, finalmente, “lo que se hizo fue poner a consideración la cédula del Superior Tribunal de Justicia que informó que dio lugar al conflicto de poderes planteado por el intendente y por eso ordenó que nos abstengamos de adoptar cualquier tipo de medida”, contó el edil Carlos Bravo Bonpland en diálogo con El Litoral.

Qué hacer ante la resolución judicial, fue lo que generó discrepancias en el recinto. Un par de ediles -Carlos Romero y Fernando Bravo- votaron a favor de proseguir igual con el enjuiciamiento. Pero los cuatro restantes apoyaron la moción de dejar en suspenso el proceso.

“Fui uno de los que avaló esa última postura, porque si bien estoy seguro de que acá no existe un conflicto de poderes porque los argumentos que planteó Bordón son inválidos, sé que primero debemos probar eso ante la Justicia. Caso contrario, después sí tendrán argumentos válidos para hacer caer el juicio político”, explicó el edil Bravo Bonpland. Con respecto a esto, agregó que “acá no hay conflicto de poderes. Lo que existe es un proceso legal que se inició a partir de la denuncia de un grupo de electores que planteó sus dudas sobre la administración de $1.300.000 que Nación envió a la Municipalidad para ejecutar la primera etapa de las obras de un proyecto de cloacas. Y hasta ahora no encontramos ni la plata ni los trabajos que supuestamente se hicieron”.

Pero más allá de la postura que cada edil posea sobre el caso, a partir de mañana el intendente estará restituido en su cargo y el Concejo aguardará que finalice la feria judicial para presentar los fundamentos de por qué debería continuar el juicio político.

