Colombi se reúne con Peña y Aranguren en queja por Transnea

El gobernador Ricardo Colombi se reunirá hoy a las 15, en Buenos Aires, con el ministro de Energía Juan José Aranguren y el jefe de Gabinete Marcos Peña, en queja por los servicios de Transnea. También participarán del cónclave el secretario de Energía local, Eduardo Melano, y representantes de la Dpec.

Melano confirmó a El Litoral que la reunión con Aranguren y Peña será a las 15, y que Colombi encabezará la delegación correntina. “Mi postura es clara: Transnea no puede brindar el servicio”, dijo el secretario.

El motivo de la reunión es el incendio de la Estación Transformadora de Bella Vista que opera Transnea y que dejó sin electricidad a varias localidades por dos días (ver más en página 16).

El interventor de la Dpec, Enrique Vaz Torres, había dicho que el Gobierno provincial pedirá que la Nación intervenga la empresa Transnea SA (Transporte de Energía Eléctrica por Distribución Troncal del Noreste Argentino).

“Plantearemos en Buenos Aires la solución de fondo sobre el servicio de transporte de la energía en la región”, dijo.

“Con este evento que padecimos en Bella Vista, no tiene ningún tipo de legitimación la concesión a Transnea SA, empresa fantasma que viene desde el menemismo. Es fantasma porque están en Buenos Aires, cobran y no invierten”, señaló Vaz Torres.

“Creemos que la Nación debe intervenir la empresa transportista. Vamos a solicitar que así sea porque nosotros no nos podemos hacer cargo de los despojos, de los pedazos de una cosa todo rota, mal mantenida, no tenemos los recursos para enfrentar esas instalaciones”, indicó el ministro. “Estas instalaciones fueron concedidas en los 90 y la empresa no hizo nada para mantenerlas. Esta es la verdad de la cuestión”, dijo el titular de la Dpec.

“Se le entregó a Transnea un material estratégico nuevo, para que lo mantenga, para que se lo repare, y se lo reemplace en algunos casos, porque son máquinas que con el transcurso del tiempo van perdiendo su capacidad”, explicó el titular de la cartera económica.

Corrientes había logrado incorporar al Acuerdo Federal Energético que firmó meses atrás, dos temas: la revisión del marco regulatorio energético, en el que se incluye la jurisdicción de Transnea, entre otros puntos, y que las represas hidroeléctricas sean un factor de desarrollo regional, para evitar que suceda lo mismo que con Yacyretá.

No se debe olvidar que Corrientes llevó ante el Gobierno nacional su queja por el servicio que brinda Transnea. En ese marco se solicitó el cambio de jurisdicción y el desplazamiento de la compañía.

