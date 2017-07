AMIA: se renueva el reclamo de justicia, a 23 años del atentado

Este martes se recuerda un aniversario más del ataque terrorista más grave que sufrió la Argentina.

La Comunidad Judía de Resistencia invita al acto que se realizará este martes 18, a las 9, en el Ameghino 355, a 23 años del atentado a la AMIA.

“Como cada 18 de Julio, desde hace 23 años, nos volvemos a encontrar para reclamar justicia por las 85 victimas del atentado perpetuado contra la sede de la AMIA en la ciudad de Buenos Aires”, expresaron desde la entidad.

“Por que aún seguimos de pie pidiendo justicia y por la memoria de las victimas del peor atentando que fuera perpetuado en nuestro país, los invitamos al acto de recordación, el martes 18 de Julio a las 9:00 Hs. en la Asociación Israelita de Beneficencia de Resistencia, Ameghino 355”.

“Es importante contar con vuestra presencia. Que el correr de los años no nos haga olvidar por que si no nos convertimos en cómplices de los asesinos. El olvido mata. “Un pueblo que no tiene memoria es un pueblo que no tiene futuro”.

“Justicia, justicia perseguirás”