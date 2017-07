Los miércoles se cuadriplicaron las ventas en los supermercados con débito

El propietario de la cadena Supermax habló sobre los resultados de la promoción que permite un 50% de descuento en las compras los miércoles de julio.

Pasó el segundo miércoles de julio y de validez de la promoción que habilita la compra de productos de supermercado al 50% de su valor, impulsada por el Banco de Corrientes, en los comercios adheridos.

Consultado por el resultado de la misma, Carlos Irigoyen, propietario de la cadena correntina de supermercados Supermax, indicó a LT7 AM 900: “La venta se cuadriplicó en tarjeta de débito los miércoles”.

Y agregó al programa En el aire que “los rubros almacén y lácteos fueron los más demandados”.

Consultado en su opinión sobre por qué en Corrientes no ocurre como en Buenos Aires, donde la gente se agolpó hacia los supermercados, haciendo colas durante la madrugada, Irigoyen dijo: “Formo parte de la Cámara Argentina de Supermercados y la Federación Argentina de Supermercados y por ello sé que muchos asociados no se han incorporado a la promoción del Banco Ciudad de Buenos Aires y obviamente estaban protestando porque no tuvieron clientes, ya que todos se volcaron a los supermercados que están adheridos. Incluso, en Buenos Aires, hasta supermercados mayoristas que están adheridos a la promoción decían que les han vaciado las góndolas”.

“En Corrientes todos los supermercados están adheridos, y además no se puede comparar la densidad de población entre Buenos Aires y Corrientes”, agregó.

Finalmente, consultado por la posibilidad de que se extienda la promoción, Irigoyen indicó que esa es una decisión que deben tomar los directivos del Banco.