Regidor sobre su candidatura: “es un honor y una enorme responsabilidad”

La candidata a diputada nacional por ECO-Cambiemos, Estela Regidor, en el programa “En el aire”, habló acerca de la contienda electoral del 13 de agosto.

En cuanto a su candidatura, Regidor señaló: “sabía que estando en la carrera política, si lo haces bien te puede pasar, no era algo que estaba esperando, pero sabia que podría darse, sorpresa, pero no tanto porque uno ya está preparado. Es un honor y una enorme responsabilidad”.

Además consideró que no tiene adversarios políticos, “mi adversaria soy yo, está en mi demostrar y hacer algo diferente, para que dentro de cuatro años, cuando termine mi mandato hable de cómo fue mi gestión, lo que hice y me parece que el momento histórico en el país o la provincia tenemos el viento a favor, antes no lo teníamos, ahora es otro el cuadro de situación, cada uno sabrá si hizo bien o mal, yo voy a pensar en lo que me queda por delante y lo que voy a hacer”.

“Me siento idónea y fiel representante de la ciudadanía correntina. Primero me resiste un poco a la idea pero luego lo charlé y me convencieron”, destacó Estela Regidor.

“Los temas sociales y de las familias son los que más me gustan, creo conocer la temática previsional, si se da la discusión, ojalá que si, hay muchas cosas que modificar”, agregó la actual titular de Anses Corrientes

Por otra parte consideró que hace 20 años la droga no estaba tan metida en la sociedad como hoy lo está, algunas madres son consumidoras y no pueden ni quieren hacerse cargo de los niños, hay que darles la solución desde el estado, con el acompañamiento legal y es importante la salud reproductiva, “tenemos que meternos en una reforma profunda, reconociendo que tenemos una realidad que muchos niños que no están en adopción, deberían estarlo”.

Dio como ejemplo a Valentino, el pequeño de ocho meses que fue golpeado en dos oportunidades por su madre; “la mamá que ya le castiga a un bebé, una vez ya no puede estar con esa mamá, hay que sincerarse, hay muchos Valentino”

Con respecto a los rumores acerca del cambio de edad jubilatoria, Regidor opinó: “es una exigencia a nivel mundial que no comparto, creo que la expectativa de vida creció muchísimo, encuentro personas de 90 años que están fantásticas, la calidad de vida ha mejorado”