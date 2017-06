Nito Artaza y Cecilia Milone se casaron

Nito Artaza (57) y Cecilia Milone (48) se casaron en la parroquia de Bella Vista, Corrientes (ciudad natal del humorista) con una emotiva ceremonia repleta de famosos, posterior a una gran fiesta.

Allí estuvieron Daniel Scioli, Miguél Ángel Cherutti, Carmen Barbieri, Javier Faroni, Nora Cárpena y Moria Casán, entre otros amigos de la pareja que publicaron varios mensajes, fotos y videos en Instagram.

Milone entró a la Iglesia de la mano de su amigo Pepe Cibrian y en la ceremonia cantó el Ave María, sentada al lado de Artaza. Luego dieron sus votos y se besaron con un largo beso.

Tanto Nito como Milone quieren darle prioridad a la ceremonia de la Iglesia. El civil fue en la casa de Artaza y de ahí salieron hacia la iglesia en un carruaje histórico que le regaló un amigo al Senador.

El civil comenzó pasadas las 16h y hubo invitados especiales como Graciela Borges, Moria Casán, que fue testigo, Carmen Barbieri, Miguel Angel Cherutti, entre otros. Al salir de la Iglesia se dio una sorpresa para Cecilia, que será un show musical en las calles de Corrientes.

No será una gran fiesta, sino que algo íntimo, ya que los agasajados no quieren celebrar en un momento tan sensible de la provincia, que sufrió varias inundaciones en las últimas semanas. La luna de miel será breve y cercana: pasarán cuatro días en los Esteros del Iberá.