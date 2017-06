Falsos colaboradores piden dinero a nombre del Hospital Pediátrico

Desde el Hospital Pediátrico “Juan Pablo II” piden a la ciudadanía tener precaución para no ser víctimas de estafas y engaños por parte de un grupo de personas que dicen ser “representantes” de dicho centro de salud. Alegan ser “colaboradores” y piden dinero a los vecinos a modo de “ayuda” para los niños. “Nosotros no tenemos representantes y no pedimos dinero a nadie”, dijo el Director del Hospital. Las estafas se dieron en el barrio 17 de Agosto.