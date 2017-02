Roger Teran: “Confío mucho en la justicia y sé que vamos a llegar a la verdad”

El intendente de Itatí, Roger Terán, “En el aire” habló acerca de la situación que atraviesa como padre, donde su hija se encuentra detenida por tener vinculación con el narcotráfico. A ello se le suma que el hermano del viceintendente en las últimas horas fue apresado.

Quebrado, pausado Roger Terán habló como padre sobre la dura realidad que le toca vivir. Su hija está presa involucrada con el narcotráfico.

“Es una situación difícil, especial que nos toca vivir a todos los itateños, porque somos noticia nacional. Es una situación que duele, que molesta”, sostuvo.

“Me toca muy de cerca esto de mi hija, que lamentablemente al vivir con esta persona (Piris) que ya tenía antecedentes estamos preocupados siempre, tratando que ella regrese. Cuando era menor y se retira de casa recurrimos al juzgado porque él no era la persona que espera todo madre. Con la madre hicimos todo lo posible y prácticamente dos años no tuvimos contacto, después sí”, manifestó el comunal.

En cuanto a Luis Saucedo, empleado municipal que se encuentra prófugo y está involucrado por narcotráfico, el intendente señaló que se encuentra con certificado médico, el Concejo Deliberante pidió un informe de lo realizado por Gendarmería solicitando el legajo. “Estamos viendo l estatuto para cumplir con todos los pasos administrativos”, detalló.

Por otra parte, reconoció sentir miedo por la situación. “Yo tenía grandes conflictos por mi esposa, estaba a las expectativas, no se pudo reconciliar con mi hija. No pude ver todavía a mi hija detenida, voy a pedir una entrevista con el fiscal Ferrini, confío mucho en la justicia y seguramente vamos a llegar a la verdad. No por defenderla, pero Mariela es una buena persona, pero puede ocurrir cualquier cosa”.