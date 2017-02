Pedro Cassani felicitó la iniciativa de AMIA de ayudar a los correntinos que más necesitan

El presidente de la Cámara de Diputados Pedro Cassani, junto a su par Eduardo Tassano, recibió al secretario de AMIA Flavio Goldvasel y a la titular de la Fundación Corriente por los Niños Verónica García Torrent por la implementación en Corrientes del “proyecto HIPPY” (sigla en inglés, que significa aprendiendo en casa).

El Presidente de la Cámara de Diputados Pedro Cassani, recibió en su despacho al Secretario de Programas Sociales de la Asociación Mutual Israelita Argentina –AMIA- Flavio Goldvasel, quien junto a la titular de la Fundación “Corriente por los Niños” Verónica García Torrent, explicaron los alcances del “Programa HAPPY”, sigla en inglés que significa “Aprendiendo en Casa” y el cual se desarrollará en 6 provincias seleccionadas a nivel país, estando entre ellas, Corrientes.

La reunión contó con la presencia del diputado Eduardo Tassano, el concejal Emilio Lanari, y la Subsecretaria de Gestión Sanitaria María del Carmen Pérez Duarte, quienes colaborarán desde sus respectivas áreas en la implementación de este proyecto que tiene mucho éxito en los sectores más vulnerables de la provincia de Buenos Aires.

Según lo explicado, el objetivo es el mejoramiento de los resultados escolares de los niños, fortalecer el vínculo padres-hijos y el rol de los padres como educadores, en familias de escasos recursos.

“HIPPY, Home Instruction Programe for Parents of Preschool and Youngsters se desarrolla con probados resultados en más de 12 países, y desde hace 2 años, en Buenos Aires, por una iniciativa conjunta de AMIA y el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires”, comentó Verónica García Torrent.

El representante de AMIA, por su parte, resaltó que “la idea es achicar brechas sociales a través de la educación”, y en lo referido a Corrientes, indicó que se desarrollará una primera etapa denominada “piloto”, pudiéndose ampliar luego al interior provincial.

También comentó que en Buenos Aires hace 22 años dictan cursos de “Acompañantes Gerontológicos”, con una duración de 8 meses, otorgando títulos habilitantes; y poseen la Red Nacional de Discapacidad, hace 20 años; además de impulsar actividades culturales, siempre en el objetivo de “colaborar con la sociedad”.

El titular de Diputados felicitó por este importante y trascendente aporte al país, remarcando que ni bien se inicie el período de sesiones ordinarias, se declarará de Interés Legislativo, el esquema de trabajo en nuestra comunidad.

Párrafo aparte, mencionó su interés, de que en un futuro puedan llegar a las zonas rurales de la provincia, donde existen problemas de “accesibilidad” a la educación y a la salud.