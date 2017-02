Pitbull atacó a una nena de cinco años que debió ser intervenida quirúrgicamente en el Pediátrico

Un perro de raza pitbull, mascota de la familia, atacó a una nena de cinco años en la localidad de Santa Lucía, produciéndole lesiones en el rostro. La pequeña está internada en el Hospital Pediátrico, donde se recupera satisfactoriamente ya que las heridas no fueron profundas. “El perro no es agresivo. Lo que pasa es que mi nena le agarró de las patas cuando estaba comiendo, y el animal reaccionó”, comentó Roberto Mora, el papá de la chiquita.

El pasado jueves en Santa Lucia, una nena de 5 años fue atacada por un perro de raza pitbull en zona de la cara, fue trasladada al hospital de Goya y luego al Hospital Pediátrico, donde ya fue operada y mañana será intervenida nuevamente. El papá de la nena, Roberto Mora, contó que era el perro de la familia, que estaba comiendo y por eso le mordió. Afirmó que está bien, jugando y que esperan en pocos días poder regresar.

Roberto Mora, papá de la nena, contó “está bien, normal, nunca levantó temperatura, hicieron muy bien el trabajo, entra en cirugía mañana”.

“La llevé el jueves al hospital de Santa Lucia, luego al Hospital de Goya y después nos trasladaron acá. El viernes vinimos, le hicieron curaciones y ya le operaron”, describió.

“Está re bien ella, está jugando normalmente”, afirmó.

“Estuve a un metro y pico del animal, estaba comiendo, le agarró de la cintura ella y el perro le tiro un mordiscón, pero fue eso no más, el perro no ataca, no es malo”, comentó.

“Mañana entra en cirugía plástica, en la parte de la frente le sacó la piel, y la nariz la parte izquierda y le raspó el pómulo un poco. Creo que en dos días ya nos vamos a ir”, expresó.