Denuncian estafa de falsa gestora de INVICO

Fabiana Andrea Giraldi entregó una carpeta con documentación de INVICO. Una de las damnificadas, Lucrecia Magalí Brunet, dijo en los estudios de LT7 AM 900 que fue estafada, tras el pago de 10 mil pesos recibió la promesa que iba a recibir una vivienda y nunca ocurrió. Alrededor de 30 personas también cayeron.

Brunet comentó que conoció a Fabiana Giraldi, a través de una tía, ella daba los carnets en la casa de su madre, y lo más curioso que no tiene vivienda propia, sino que alquila.

El marido de Giraldi, Roberto Talavera, que se desempeña como remisero, también estaría involucrado.



“Supuestamente trabaja en INVICO, como necesitaba una casa, entro en confianza, me dice que me va a dar una casa si pago 10 mil pesos, me entrega la carpeta con documentación de INVICO, me hizo firmar un contrato que me daba la vivienda por Aconcagua, me ilusionó, con esfuerzo junté la plata. Aproximadamente 30 personas humildes tmbien fueron perjudicadas”, dijo Brunet.