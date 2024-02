El exPresidente de Uruguay y uno de los líderes políticos más carismáticos de Latinoamérica de los últimos tiempos, José Pepe Mujica, pasó por la localidad correntina de Gobernador Virasoro en un viaje particular que viene realizando. En una estación de servicios por Ruta 14 su breve estadía no pasó desapercibida. Almorzó bajo la sombra de un árbol y no se cansó de sacarse fotos con la gente.