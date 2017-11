Insólito: se sacó un 11 en una prueba

La materia le había costado todo el año. En la última prueba demostró que su esfuerzo no tiene límites.

“Excelente 11”, con esa nota cierra el 2017 una alumna de primer año de un colegio de Mataderos. Se esforzó todo el año para mejorar sus calificaciones en Formación Ética y Ciudadana y se transformó en un ejemplo de perseverancia para su profesor. En un ratito le van a entregar su hoja, adelante de todos sus compañeros con aplausos y reconocimiento.

Néstor Parisi es abogado a la tarde y a la mañana es de esos docentes que no sólo les importa que sus alumnos lean el libro, él busca dar ejemplos y gestos que los marquen para siempre: “A esta edad, las cuestiones gestuales son muy importantes para ellos”, explicó el profesor.



Un 11 no se puede promediar ni poner en el boletín, pero seguro que ayuda a que unas centésimas se redondeen para arriba. “Administrativamente es imposible poner esta nota, pero le quiero significar un premio académico al esfuerzo”, explicó el docente del Instituto San Felipe Neri. “Esta materia también tiene que ver con resaltar los valores y conductas de las personas. Les quiero transmitir que no da lo mismo una cosa u otra, estudiar que no estudiar”.

“Me pareció que es para ponerla como ejemplo de perseverancia, esfuerzo y sacrificio. Estoy convencido que esta chica en 30 años va a recordar que le pusieron un 11 por que se esforzó”.

Néstor subió orgulloso la prueba al portal de periodismo ciudadano, su alumna aprendió mucho Formación Ética y Ciudadana, pero también aprendió que con el esfuerzo llegan los logros y el reconocimiento.