Corrientes realiza su marcha del orgullo LGTBIQ

Organizaciones convocan a marchar por las calles del centro de Corrientes e invitan a acompañar y ser parte de estavisibilizacióndel movimientopara exigir y gritar todxsjuntxsmas derechos para el colectivo. La movilización se realizará desde plaza Cabral a plaza Vera, iniciando la concentración a partir las 18.La jornada finalizará con un festival con músicas y diferentes artistas que se estarán presentando.

A continuación las exigencias del colectivo:

-Justicia por DIANA SACAYÁN

-Nuestros cuerpos no son mercancía

– Basta de represión y persecución a las travas, tortas y maricas.

-Cupo Laboral trava-trans. Ley Diana Sacayán YA!

-Repudiamos el “Protocolo General de Actuación de Registros Personales y Detención

para Personas Pertenecientes al Colectivo LGBTIQ+”

-Derogación del Artículo 114 código contravencional

-Basta de transfemicidios y travesticidios

-Ley de reparación Histórica a Personas trans adultas

-Basta de crímenes de odio hacia la comunidad LGTBIQ+

-Basta de violaciones correctivas a personas del colectivo LGTBIQ+

-Absolución para Higui

-Implementación de la ESI con perspectiva de género y diversidad. Implementación de la ESI en todo el país (ley 26150, Educación sexual integral) con perpectiva de género que contemple lenguaje inclusivo. Por una educación no biologisista ni sexista. Cátedras abiertas para la formación en género de los profesionales de la salud. Idoneidad en cargos públicos para resolver las demandas y los problemas del colectivo LGTBIQ+. Exigimos aborto legal no punible para chicos trans.

-Modificación y ampliación de la ley de VIH, hepatitis e infecciones de transmisión sexual. Exigimos Salud Para chicxsTrans,Travestis, Transexuales. Exigimos justicia y responsabilizamos al estado por la muerte de las compañeras que no pudieron acceder al sistema de salud.Exigimos efectiva aplicación del artículo 11 de la ley 26743:Licencia para chicas trans que necesiten tratamientos de reasignación de género, cirugía de género y hormonización. Repudio a las obras sociales (ioscor) que infringen y se niegan a dar tratamiento a las personas trans, travestis y transexuales.

-Implementación y aplicación real de la ley 24743 de identidad de género

-Niñez y adolescencia Trans libre de violencia

-Basta de violencia policial hacia mujeres travestis, trans, intersexuales y al colectivo LGTBIQ+ en general

-Separación del estado y la iglesia. Educación Laica.

-Liberación de presxspoliticxs,

-No mas desaparecidos en democracia

Adhieren:

Unidad ciudadana, Partido Solidario, Somos parte, UCR diversidad, Movimiento universitario de izquierda, Federación juvenil comunista, Partido comunista, Corriente Nacional LohanaBerkins, taller LohanaBerkinsCorrientes, LagHartas, bsiexuales feministas chaco-corrientes, ATTTA, Pan y Rosas, Socorro Rosa Chaco-Corrientes, Convocatoria Trans Travesti Argentina, OtransCtes. FTV Miles (Tierra, techo y trabajo)