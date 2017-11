Aranguren: “Se debe garantizar seguridad energética y mitigar el cambio climático”

Tras finalizar la 3° Asamblea del Consejo Federal de la Energía (CFE), que se desarrolló en la ciudad de Corrientes durante este jueves y viernes, el ministro de Energía y Minería de la Nación, Juan José Aranguren; junto al Secretario del área en la Provincia, Eduardo Melano, brindaron una conferencia de prensa para informar algunas de las conclusiones a las que arribaron en el encuentro, junto a sus pares de cada una de las jurisdicciones del país. En este marco, el funcionario nacional sostuvo que se debe ir construyendo política de estado que “permita garantizar la seguridad energética y mitigar el cambio climático”.

Cabe recordar que la primera reunión del CFE se realizó en Mendoza en junio de este año, la segunda en Buenos Aires y ahora Corrientes fue el lugar elegido. Además se dio a conocer en la oportunidad, las fechas para los próximos encuentros que serán en febrero en Buenos Aires, y en abril en Río Negro.

En contacto con la prensa, Aranguren explicó que el CFE “se desarrolla dentro del marco de lo que nosotros consideramos a nivel del Gobierno nacional en lo nunca tuvimos que haber perdido, que es el diálogo entre las distintas provincias con el Gobierno federal, y la oportunidad que los ministros de Energía de las provincias puedan estar discutiendo con la Nación cómo es la política energética”. Dijo que “creemos que nosotros tenemos una obligación y nos está reclamando la sociedad también, de ir construyendo política de estado que en el largo plazo propenda el desarrollo energético, que nos permita garantizar la seguridad energética y mitigar el cambio climático”.

Política tarifaria

Adelantó que “hoy informamos a las provincias lo que la semana que viene va a conocer la sociedad sobre política tarifaria, o la continuidad de ese proceso gradual”, donde además lo que se busca es tener un equilibrio y armonización con las provincias para evitar lo que ocurría antes: “que era un centralismo donde los costos de la energía no se hacían en función de la realidad económica de cada lugar, sino a partir de donde estaba la demanda”. El Ministro de Energía aseguró que es “un planteo que surgió de las provincias, con quienes queremos resolver las asimetrías”.

Respecto a los subsidios y junto al secretario de Energía de la Provincia, Eduardo Melano, afirmó que “seguiremos usando el subsidio pero de una manera que creemos que es un poco más eficiente y virtuosa”. De esta manera agregó que la idea es que “vaya dirigido a los que realmente lo necesitan, porque al final del día y esto es la paradoja: Hoy tenemos el caso específico de aquellas provincias que no están conectadas con la red de gas natural como es Corrientes, más allá de que en el sur correntino tengan acceso, pero el Chaco, Formosa y Misiones no lo tienen. Cuando uno está subsidiando el consumo de gas natural lo pagan todos los argentinos, incluyendo las 4 provincias que no tienen acceso a la red”.

En ese sentido aseguró que eso “es inconsistente, injusto, y por lo tanto lo que se busca es tratar de estructurar los subsidios de una manera más inteligente como una política de corto plazo, porque si la Argentina mejora su realidad económica y eso es el objetivo de todos, el éxito de nuestra administración como el de las provincias, va a ser lograr que menos gente necesite subsidio”.

En referencia al proyecto del Gobierno provincial de Gasoductos Virtuales, que Melano presentó en el CFE, el Ministro nacional calificó como una “idea de avanzada, un mecanismo de corto plazo para ir adaptando el sistema de la Provincia para cuando tengamos gas suficiente para poder hacer frente a la demanda”. Dijo que “esta iniciativa de Corrientes, a su vez resuelve otra realidad: en la Argentina hay gas que se está venteando y que a partir de licuarlo se lo puede utilizar para llevarlo a otro lugar por un método de transporte que no requiere la construcción de un gasoducto. Es muy inteligente y es encomiable por parte de la Provincia que haya iniciado este proceso”.

Por su parte, el Secretario de Energía contó que “comenzaremos por la ciudad de Goya; el gas lo enfriamos, lo llevamos a temperaturas criogénica, menos 160°, y así lo podemos transportar en un volumen 600 veces más chico. Una vez que se llega al lugar lo vaporizas, lo expandís y lo podes usar como un gas natural”.

Adelantó que “se presentó el estudio y los costos, los ahorros que hacemos, ya que reemplazamos GLP (Gas Licuado de Petróleo), es decir garrafas, por GNL (Gas Natural Licuado), que es mucho más económico”.

