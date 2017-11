“Las drogas producen cambios en nuestro cerebro que no son controlables”

“Corrientes en el aire” recibe a diario mensajes de oyentes quienes se muestran preocupados por tener familiares o amigos adictos y no saben cómo actuar. Ante esta cuestión, el Director del hospital Salud Mental, Dr. Carlos Rodríguez dio su opinión y detalles de la manera de afrontar el flagelo de las drogas.

El hospital puede tomar medidas cuando el individuo es peligroso para sí o para terceros. No tiene que ser lúcido, la justicia determinarlo y ser considerado riesgoso.

“Si alguien consume, pero no pierde lucidez y no quiere internarse, no lo podemos internar. Tiene que tener la decisión de curarse”, comentó el médico.

“En nuestro hospital, disponemos un servicio de admisión exclusivamente para adictos, consultorios externos de los CAPS, si fracasa ese dispositivo le proponemos el centro de día, si fracasa el tiempo parcial, lo internamos tiempo completo durante un año y medio, pero necesitamos que de su voluntad de cambio, porque si no se transforma en una jaula, en una prisión, representando un peligro”, agregó.

Dejó en claro que siempre buscan el camino del diálogo y el convencimiento del enfermo. “Existe un fenómeno, del daño mínimo, el trabajo principal consiste en convencer al individuo que no debe consumir pero eso le puede llevar años, tiene que ver con un mecanismo cerebral trabajado con el concepto del placer”.

Ampliaremos…