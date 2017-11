La Cámara de Diputados convirtió en ley el proyecto que pena la corrupción empresaria

Por el lado del Frente Renovador, que acompañó en la votación en general pero mostró reservas en lo particular, Brügge sostuvo que “la ley es imperfecta” por lo que “mucho no se va a poder aplicar”. Y aprovechó para reivindicar dos pedidos del massismo: la imprescriptibilidad de los hechos de corrupción y la extinción de dominio, una norma que tiene media sanción pero que el Senado aún no debatió.