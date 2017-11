Condenaron a 4 años de prisión en suspenso a Luis D´Elia

El ex dirigente piquetero aliado al kirchnerismo, Luis D´Elia, fue condenado este lunes por la tarde a la pena de cuatro años de prisión en suspenso por la toma de la Comisaría 24 del barrio de La Boca.

Además, D´Elia quedó inhabilitado para ejercer cargos públicos durante ocho años. Según anunció el Tribunal Oral Federal 6, los fundamentos de la sentencia serán comunicados 6 de diciembre.



Sus dichos tras la sentencia

Minutos después de conocerse el veredicto, D´Elia se trasladó hasta la entrada de Comodoro Py para hablar con la prensa. “No tenía ninguna expectativa. Todo este circo fue armado sólo para condenarme a cuatro años de prisión, que por supuesto apelaremos”, y agregó: “Me condenaron sin fundamento, cuando todos los que estuvieron en ese lugar saben que yo esa noche trabajé para que el conflicto terminara con un convenio”.

Asimismo, cargó contra el presidente de la Nación. “Macri busca implementar su plan de muerte, su reforma fiscal, previsional y laboral para que pueda destrozar el Estado argentino y despedir a miles de trabajadores para poder volver a ver la película que ya vimos en los 90, que terminó con 185 mil fábricas cerradas y 8 millones de trabajadores desocupados”, consideró, y disparó: “Macri me condenó a 4 años de prisión en suspenso”.

Además, relacionó las recientes detenciones de figuras destacadas de los gobiernos kirchneristas como Julio De Vido y Amado Boudou con su sentencia y se las atribuyó al Gobierno. “Macri, estás usando el Poder Judicial como fuerza de choque del Poder Ejectuvio. Es un problema de todos los que somos opositores, de tu lista negra de 562 argentinos. Te decimos claramente que no hay condena que nos pare a luchar por una Argentina para todos”, exclamó, entre aplausos de militantes del espacio político que lidera, Miles.

Y continuó: “Nosotros queremos que la lucha sea profundamente no violenta. Los trabajadores somos hombres y mujeres de paz. Lo haremos con la bandera argentina, con San Cayetano y la Virgen de Luján como lo hicimos durante la dictadura. Por eso le decimos a todos que es hora de la unidad de todos los trabajadores sindicalizados, de todo el movimiento social, de toda la oposición política. Es hora de la unidad de todos los que queremos que vuelva a restaurarse en la Argentina una democracia y un país vivible, para todos ¡Qué viva Néstor y Cristina! No me importa nada, que hagan lo que quieran”.