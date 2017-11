Juez Vallejos sobre violencia de género: podemos meter preso a todos con la sola versión de la víctima

El juez de Instrucción de Esquina, Gustavo Vallejos, quien tuvo a su cargo la causa por amenazas denunciada por la mujer que finalmente fue asesinada por su ex marido el año pasado en Goya, intentó explicar por qué la Justicia no actuó en su defensa cuando aun estaba viva.

Gustavo Vallejos, Juez de Instrucción y Correccional de Esquina, habló con LT7 Corrientes con respecto al caso del hombre que recientemente fue condenado a cuatro años de prisión por amenazar de muerte a su ex mujer. La condena llega más de un año después de que el hombre concretara las amenazas y matara a su ex.

Tras reconocer que no recordaba el caso particular, el Juez intentó dar explicaciones generales de porqué ocurre esta situación tan penosa, en la que una condena por amenazas llega luego de que el violento ya cumplió las mismas asesinando a su ex pareja.

“Es común en todas partes que las denuncias intrafamiliares o en la pareja, por ahí la víctima misma quiere levantar la denuncia luego. No recuerdo exactamente cuántas denuncias hizo la víctima, si fueron dos o tres. Lo que si recuerdo es que en una de las causas, se la citó en reiteradas oportunidades, y no vino a ratificar la denuncia. En ese transcurso estábamos cuando ocurrió el hecho del asesinato”, dijo el magistrado.

“Este hombre está procesado por dos hechos. Las amenazas por un lado, y el femicidio por el otro, que lo va a juzgar el TOP de Goya”, indicó.

Al ser consultado en su opinión sobre cuál es el fallo de la Justicia en un caso como este, Vallejos manifestó: “Es una situación complicada. Después de este hecho, que fue el primer femicidio que tuvimos acá, de esa naturaleza, cualquier hecho, por ejemplo un hombre le miraba mal a una mujer, y ya había denuncia por amenazas. Quedamos todos sensibles. Es una situación complicada, sobre todo para el juez que tiene que evaluar cada caso en particular”.

“Si bien está caratulado como Amenazas en Situación de Violencia de Género, tampoco podemos meter preso a todos con la sola versión de la víctima”, agregó.

“En este caso particular, bueno, el hombre cumplió con la amenaza, pero es un caso entre muchos”, dijo el juez Vallejos.

“No es fácil que un juez pueda tener detenido a un hombre sólo por el testimonio de la víctima. Es insuficiencia probatoria, no alcanza, hay que buscar otros elementos”, especificó finalmente.

El hecho

Cabe recordar que el hecho ocurrió el 19 de agosto del año pasado, alrededor de las 7.30 en una casa del barrio 80 Viviendas de la localidad de Esquina. Rita Sánchez fue atacada por su ex pareja Julio Segovia en la vereda, quien tras la agresión se dio a la fuga.

Fue su propia hija quien llevó a la mujer gravemente lesionada hasta la sede policial ubicada a pocas cuadras para luego derivarla al hospital local. Los médicos confirmaron que Sánchez tenía dos impactos de bala en la cabeza, ejecutados al parecer con un revólver calibre 32 milímetros.

El cuerpo presentaba también cuatro puntazos producidos por un arma blanca.

Al ser atendida en el hospital local los facultativos la estabilizaron y la derivaron al Hospital Zonal Camilo Muniagurria de Goya.

La víctima falleció poco antes de llegar a la ciudad de Goya debido a la gravedad de las lesiones.

Segovia recién fue detenido tres días después del homicidio, durante el allanamiento a la vivienda de un familiar.