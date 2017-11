“Las alianzas con los partidos conservadores no es conveniente porque el electorado al PJ no le sumó”

El diputado nacional electo, Jorge Antonio Romero, analizó la participación del PJ en las cuatro elecciones. “Porque perdimos una elección no tenemos que echar a nadie, hay que analizar los errores”, destacó .

“No supimos llegar a la gente, tuvimos un discurso equivocado, tendríamos que sentarnos y evaluar los errores cometidos, meses antes teníamos todo para ganar y terminamos perdiendo”, dijo Romero al programa En el aire por LT7

Además agregó que seis o siete meses antes Camau Espínola tenía más de 10 puntos de ventaja sobre ECO que no daba a conocer a su candidato, sin embargo, termina perdiendo por 8 puntos, “significa que algo hicimos mal en la campaña, quizá el discurso no era el adecuado, no hay que echarle la culpa a Camau, creo que fueron errores compartidos. Por ahí nuestra propuesta no llegó al electorado”, afirmó.

“Hay que hacer un análisis de lo que pasó y corregir los errores, y no es cuestión de reunirse para culpar a nadie. Acá todos trabajamos, no se dieron los resultados esperados y cometimos errores todos”, remarcó.

En cuanto a los partidos tradicionales como Liberal o Autonomista, Romero opinó que “las alianzas con los partidos conservadores no es conveniente porque como estructura nos acompaña, pero el electorado no, se fueron a otras vertientes, el electorado conservador al PJ no le sumó”.