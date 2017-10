“Es inadmisible que en un país como el nuestro, con tantas riquezas, haya pobreza”

Responsabilidad fiscal, inflación e impuestos

“Presentaremos un proyecto para armar un nuevo esquema tributario que no es negociable. No podemos seguir gastando mas de lo que ingresa. Tenemos que acordar un camino entre la Nación y las provincias”.

“Esto no es negociable. Habrá una nueva relación fiscal entre el Gobierno y las Provincias. Tenemos que desandar la escalada impuestos. Necesitamos más obras y menos impuestos. Se lo debemos a las próximas generaciones. La reforma previsional esconde serias inequidades y no es sustentable. No debería haber jubilaciones de privilegio. El sistema seguirá siendo universal, público y de reparto. En las próximas semanas convocaremos a todos los sectores para que elaboren un proyecto para presentar un proyecto de ley”.

Favorecer la creación de empleo

“Si queremos salir de la pobreza hay que generar mas trabajo. Vamos presentar una serie de reformas y vamos a combatir la mafia de los juicios laborales. Cómo puede ser que a una Pyme se le pida 1500 declaraciones juradas por año. Las empresas tienen que ocuparse de producir y no de hacer tantos trámites. Seremos implacables cuando se burlen la normas de la competencia en perjuicio de la gente”.

Fortalecimiento constitucional.

“Hay que ser respetuoso del Poder Judicial pero la modernización del Estado es fundamental. Asumimos un compromiso fundamental con la libertad de prensa. Necesitamos un cambio cultural para que el Estado esté al servicio de la sociedad y no un Estado al servicio de unos pocos. Debemos consolidar instituciones transparentes. Queremos un paí s donde la corrupción sea intolerable. Debemos erradicar el pensamiento del “roba pero hace”. Existen en el Congreso proyectos para terminar con la corrupción que tienen media sanción. El compromiso con la transparencia debe ser la responsabilidad de todos los poderes. La sociedad ya no admite la impunidad ni la arbitrariedad. La biblioteca del Congreso tiene la mayor cantidad de empleados de todo el mundo. Tiene 1700 empleados, es un numero escandaloso para una biblioteca. En Chile hay menos de 200 empleados. Estas son estafas que se tienen que terminar. Otro caso son las de las legislaturas provinviciales. Vienen aumentando sus plantas más de 10 por ciento por año. Hay legisladores que tienen más de 80 empleados. No hay lugar para más estafas. Que la Justicia dé el ejemplo. No puede ser que esté parada 45 días o que los empleados se puedan tomar 2 años de licencia con goce de sueldo. Es una inmoralidad”.

“Invitamos al dialogo a la dirigencia sindical para ver como podemos resolver las incongruencias en las obras sociales y en los sindicatos. Necesitamos organizaciones sindicales fuertes y transparentes. que representen los derechos de los trabajadores. Las reformas exigen que cedamos un poco. No puede ser que haya más de 3.000 sindicatos en la Argentina y sólo 600 firmen paritarias anualmente. Al respecto, Macri convocó a los gremialistas a “dialogar” y a “echar luz sobre esta situación, así entre todos podamos trabajar para generar más trabajo, lo que nos va a ayudar a avanzar hacia una Argentina sin pobreza”.