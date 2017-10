Camau a quienes lo apoyaron: “Tenemos un 45% consolidado y no bajo los brazos”

El senador nacional Camau Espínola expresó hoy un mensaje de perseverancia a los militantes y dirigentes que lo acompañaron en la alianza Corrientes Podemos Más al destacar que “hemos hecho una gran elección con un 45 por ciento consolidado y yo no bajo los brazos”.

“Seguiré trabajando por el futuro de Corrientes con propuestas para ayudar a resolver los problemas que hoy tiene la gente y que espero se resuelvan en la futura gestión de Gustavo Valdés, pero también seguiré construyendo alternativas”, sostuvo Camau en diálogo con la prensa.

El ex candidato a gobernador consideró que “no podemos perder el tiempo en echar culpas o debatir con algunos personajes que no tienen ni un voto. Nos hemos enfrentado a dos poderosas estructuras como son el Gobierno nacional y el provincial y logramos una gran elección”.

“Con las pocas herramientas que teníamos mantuvimos el caudal de hace cuatro años en base a trabajo, por eso a los opinadores les digo que se pongan a trabajar porque algunos hablan mucho pero cuando les das la pala no saben hacer el pozo”, señaló Camau.

El senador nacional remarcó que “el justicialismo como partido necesita una renovación generacional, como sucede con todos los partidos en general. Hemos visto la importante elección que hizo el Gobierno de la Nación el domingo pasado y esa es una señal clara de la esperanza que tiene la gente”.

“Tenemos un nuevo presidente que se llama Mauricio Macri que está hace dos años y supo generar una expectativa. ¿Quién iba a votar contra eso? Por eso nuestro desempeño junto con Nito Artaza fue muy importante y vamos a seguir construyendo en ese sentido”, insistió.

Recalcó que “hoy la gente nos ve como un espacio legitimado por el voto, con un 45 por ciento de apoyo de los correntinos, que no es poco. Y hasta los que no nos votaron y me ven caminando por la calle se me acercan para reconocer que hicimos una muy buena elección”.

“Por eso le digo a los que me acompañaron y a los correntinos en general, mi experiencia como deportista me enseñó a no bajar los brazos y así lo haré en esta nueva etapa, sin más aspiraciones que aportar a las soluciones que necesita Corrientes”, puntualizó.

Advirtió que “le deseo a Valdés una gestión exitosa, ya hemos hablado en ese sentido y contará con mi apoyo en todo lo que sea bueno para Corrientes. Incluso si llegase a enfrentar problemas internos que espero no sucedan”.

“En cuanto a mi futuro, falta mucho tiempo para el próximo turno electoral, pero si debo ser candidato para contribuir a un cambio superador en la provincia lo seré, en el lugar que me toque, donde resulte más útil a Corrientes”, aseguró.

Finalizó con un compromiso de “trabajar fuertemente desde el Senado en leyes que son indispensables para el desarrollo como la de marina mercante, pero también en permanente contacto con la gente, con los intendentes y con los dirigentes de nuestro espacio”.