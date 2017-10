Cristina Kirchner declaró por el pacto con Irán: negó la acusación y apuntó contra el juez Bonadio

La senadora electa presentó un escrito y realizó una exposición. El magistrado federal participó de la audiencia. El detalle del vaso de agua que llamó la atención de los empleados del juzgado

La expresidenta Cristina Kirchner habló unos pocos minutos tras presentarse ante el juez que la investiga por el supuesto encubrimiento del atentado a la AMIA.

Lo hizo en un escenario montado fuera de los Tribunales de Retiro. Y ni mencionó a Julio De Vido, su ex ministro de Planificación a quien le quitaron los fueros y desde ayer está detenido por sospechas de corrupción.

En su breve discurso, cuestionó al juez Bonadio y criticó al Gobierno de Cambiemos. “El objetivo de esta persecución judicial es atemorizar a los dirigentes de la oposición, quieren callar a la oposición en el Parlamento”, dijo. Y agregó: “No van a poder conmigo”.

La senadora electa por la Provincia de Buenos Aires se colocó bajo un gazebo, cuyo armado fue celosamente dirigido por Oscar Parrilli, para que su jefa política pudiera hablar ante las cámaras durante unos minutos en los que criticó la acusación en su contra.

“Yo estoy dispuesta a representar a los 3 millones y medio de bonaerenses que se manifestaron contra el ajuste. Este objetivo de silenciar a la oposición tiene que ver con el ajuste, para que se hable de otras cosas en vez del aumenta de las naftas, de la jubilación”, enfatizó.

La comitiva de dirigentes K estuvo compuesta por Martín Sabbatella, Leopoldo Moreau, Jorge Taiana, Mariano Recalde, Victoria Montenegro, junto a los diputados electos Leopoldo Moreau, Horacio Pietragalla, Vanesa Siley, Fernanda Vallejos y Hugo Yasky, Carlos Tomada, los intendentes Jorge Ferraresi, Mario Secco y la llamativa presencia del ex jefe de gobierno Aníbal Ibarra.

Y concluyó: “La verdad que la única traición a la patria que hoy hay en el país es utilizar a un poder judicial como el que está aquí en Comodoro Py para perseguir a los opositores. Además de ser un gran disparate, el objetivo de esta persecución judicial es atemorizar a los dirigentes de la oposición”.

Luego, saludó a algunos militantes K que fueron a respaldarla y se fue rápidamente rumbo a su departamento en el barrio de Recoleta.

La primera vez que la ex presidenta debió concurrir a los Tribunales Federales de Retiro fue muy distinta a la de esta mañana. El 13 de abril de 2016, apenas cuatro meses después de su salida del poder, se presentó ante el juez Bonadio por la causa del dólar futuro.

La expectativa en aquella oportunidad era mucha, debido a que era la primera aparición en público de la ex mandataria luego de su reclusión en El Calafate, tras la derrota de Daniel Scioli ante Mauricio Macri en las elecciones presidenciales de 2015.

Esa lluviosa mañana de abril, los alrededores de Comodoro Py estaban repletos de militantes, La Cámpora había armado su propio operativo de seguridad y hasta habían copado el interior del edificio. La ex mandataria salió del despacho de Bonadio y subió al escenario montado en un camión para hablar durante poco más de una hora y hacer un llamado a un Frente Ciudadano, algo que concretaría después con el armado de Unidad Ciudadana para presentarse en las legislativas 2017.

“Quiero en primer lugar que estén todos tranquilos. Me pueden citar veinte veces más, me pueden meter presa pero no me pueden callar y decir lo que pienso”, afirmó ante la ovación militante.

Un mes después, la ex jefa de Estado volvió a tribunales para declarar como testigo en la causa que investigan el juez Sergio Torres y el fiscal Jorge Di Lello y que ella misma inició en 2015 para que se investiguen las maniobras de supuesta defraudación en operaciones con dólar futuro por parte de funcionarios del gobierno de Mauricio Macri.

A fines del año pasado, la ex presidenta volvió al barrio de Retiro para declarar en su condición de ex integrante de la comisión bicameral de seguimiento del atentado contra la AMIA en el juicio que se le sigue al ex juez Juan José Galeano, el ex secretario de Inteligencia Hugo Anzorreguy y el ex presidente Carlos Menem, entre otros.

Ahora, volvió a sentarse en el despacho de Bonadio, en una de las causas que más la complican como lo es la de encubrimiento del atentado a la mutual judía, a través del Memorándum con Irán.

A poco de haber sido electa senadora y el día después de la detención de su ministro Julio De Vido, Cristina Kirchner habló ante un puñado de militantes unos 15 minutos, omitió referirse al caso del ex titular de Planificación, y calificó como “un gran disparate jurídico” la acusación en su contra.

Otras frases

* “La única ‘traición a la Patria’ es utilizar al Poder Judicial para perseguir a los opositores.”

* “Este objetivo de silenciar a la oposición tiene que ver con el ajuste que se viene.”

* “Quieren un Parlamento sumiso.”