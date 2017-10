Francisco Olivera: “Los empresarios de la obra pública están preocupados con la detención de De Vido”

Francisco Olivera, periodista del diario La Nación y coautor del libro “Hablen con Julio” que trata sobre la trama de corrupción detrás del ex ministro Julio de Vido, conversó con LT7 en el marco de la detención y desafuero del ex funcionario.

“Me quedé sorprendido porque pensé que De Vido no iba a ir preso por la estrategia jurídica inteligente, pero debería haber estado preso desde hace tiempo”, sostuvo

Acerca de la decisión de escribir el libro, explicó que De Vido en ese momento era el ministro más importante de Néstor Kirchner y escribir sobre su vida era una manera de entrar de la forma de ejercer el poder del kirchnerismo.

Sin embargo, De Vido no tuvo el acercamiento con Cristina Fernández, “Cristina tiene con el entorno de Néstor, una relación más de divorciada que de viuda, hay una desconfianza, cierto desprecio, por eso el rol de De Vido cambia con la muerte de Néstor, de todos fue uno de los pocos que estuvo durante los doce años”.

El ex funcionario tiene la idea que involucrando a empresarios, tarde o temprano involucrará al presidente, no sé hasta qué punto puede hacerse sin auto incriminarse. De Vido no habla de nadie, Roberto Baratta (quien fuera la mano derecha de Julio de Vido en el ministerio de Planificación) da 16 nombres y está más cerca de hablar que el ex ministro. Dijo que todas las operaciones de compra de gas natural estuvieron involucrados personas de diferentes organismos.

Cree que la defensa busca prisión domiciliaria por el estado de salud, “va a tener mucho que trabajar si quiere quedar en libertad”, agregó.

En tanto en el caso de Cristina Fernández son otras las causas que tiene que responder, la más grave es el memorándum con Irán, como poder, se puede pedir su desafuero. Ella está más involucrada en el caso Nisman.

“No tengo dudas que de Vido tiene que estar preso y ver si la prisión preventiva es procedente o hay que corregirla.Cada vez hay menos que lo apoyan”.

“Si uno hace un mapeo en la época de Kirchner de los Institutos de Viviendas, todos los funcionarios dependían directamente de Julio De Vido y ahí no podemos hablar de federalismo, todo el esquema de construcción de viviendas eran utilizados como premios o castigos según la afinidad política de los gobernadores”.

Por último dijo: “los empresarios de la obra pública están preocupados con la detención de De Vido”