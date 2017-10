“Yo votaría el desafuero de De vido”, dijo Carlos Rubín

El diputado Carlos Rubín (PJ) , se mostró a favor de votar a favor del desafuero del ex ministro y actual legislador de la Cámara Baja de la nación en el marco de las causas por presunta defraudación al Estado nacional en la puesta en marcha de la mina de carbón de Río Turbio y compras millonarias de gas natural licuado.

El legislador nacional por Corrientes señaló a LT7 AM 900 que De Vido estaría en condiciones de ser detenido y por lo tanto votaría a favor del desafuero.

“Mi posición va a ser la misma, hay que ponerse a disposición de la justicia. El tema no es que haya corruptos en el gobierno, el tema es que se hace y cómo funcionan las instituciones para descubrir, investigar, condenar y recuperar lo robado y para ello se ha avanzado mucho, en una serie de cuestiones que han facilitado a través de mecanismos procesales, la posibilidad de hacerlo”, destacó.

El oficialismo en la Cámara de Diputados confía en superar “de manera holgada” el número necesario para votar hoy el desafuero del diputado, Rubín dijo: “No condenamos nosotros a De Vido, la investigación judicial es la que seguirá adelante y De Vido tendrá todas las garantías como cualquier ciudadano para poder defenderse”.

Dejó en claro que se está decidiendo si su calidad de diputados crea una situación de privilegio, la Cámara debe decidir si hay que desaforarlo para poder realizar la investigación, él no está condenado.

Opinó que los fueros a nivel nacional quedan solo para detención, es una forma de preservar la independencia de poderes.

En cuanto al panorama político provincial, Rubín dijo con respecto a la participación del PJ: “hay que hacer una autocrítica, un análisis para replantearnos ante la sociedad, es un proceso que todavía no comenzó, esperemos que se haga lo más antes posible y poder que este partido, que sufrió dos derrotas nacionales y no logra recomponerse, hay un espacio de autocrítica importante, pero hay que hacerlo”.