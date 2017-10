“La sociedad de La Cruz está asombrada de lo que pasó”, dijo el padrastro de Valentina Sandoval

Mario González es el padrastro de Valentina, la joven de 17 años que decidió quitarse la vida la semana pasada en la localidad de La Cruz. En comunicación con LT7 AM 900 pidió que si alguien vio o sabe quien realizó la profanación del cuerpo que se encontraba en el cementerio local, de los datos.

“Valentina era una chica normal, reservada, callada, no repitió nunca la escuela, amigas tenía, sus compañeras del colegio, salía a tomar mate”, dijo al programa En el aire.

La adolescente de 17 que falleció ahorcada, fue enterrada el pasado jueves y el pasado viernes su familia se encontró el ataúd vacío.

Indicó: “no teníamos sospecha de lo que podía hacer, nunca mencionó que quería irse o quitarse la vida, nosotros somos unidos. La sociedad de La Cruz está asombrada de lo que pasó, los compañeros del colegio que estaban juntos desde la primaria. Tratamos de averiguar y nadie da indicios”.

Relató el trágico momento en que encontraron a Valentina: “tengo 60 años, salimos con su mamá a caminar cerca de las 20.50, a las 21.40 nos llama la hermana y nos dice que tenía un problema Valentina. La mamá llega primero y la baja porque estaba colgada, cuando llego estaba ya en el suelo. Voy a la comisaría que está a 150 metros, acuden de inmediato y llaman a la ambulancia. De acuerdo a los primeros informes médicos, dicen que es por estrangulamiento”.

Lo que más preocupa a la familia después del terrible suceso es la profanación del cuerpo. González dice que existen muchas versiones, el 70% dicen que el grupo íntimo nada tiene que ver con el hecho, el resto cree que son los sospechosos, “por trascendidos en las redes que la madre la maltrataba, que yo era una persona que no la trataba bien, pero estoy con la conciencia tranquila, no tengo nada que ocultar”.

“La justicia está actuando muy bien, pero no encuentran elementos porque la sociedad no se quiere involucrar mucho. Le pedimos que si alguien vio que aporte, no se lo va a llevar, queremos los familiares saber que pasó. Quién y por qué tomó la decisión de llevar el cuerpo”, manifestó.