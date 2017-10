Caso Maldonado: “La autopsia evalúa datos ciertos, no hipótesis, no da lugar a especulaciones”

El Dr. Enrique De Rosa, médico Neurólogo, Psiquiatra y Psicoterapeuta habló “En el aire” acerca del cuerpo encontrado en Chubut. Explicó que la autopsia evalúa datos ciertos, no hipótesis. No da lugar a especulaciones.

“La autopsia es una de las partes en una investigación de una muerte violenta o dudosa. Todas las partes implicadas como peritos y equipo de Antropología Forense realizan la autopsia comienzan a tomar datos visuales, tejidos, van avanzando en las muestras que se enviarán a laboratorio, pero dada la naturaleza del tiempo y descomposición serán de fragmentos óseos y dentadura”, explicó.

La autopsia evalúa datos ciertos, no hipótesis. No da lugar a especulaciones, son fotografías de hecho y luego frente a todo eso, se reunirán los peritos y elaborarán conclusiones sobre otros elementos de la causa como testimoniales.

Dejó en claro que un resultado por paternidad tarda tres días, pero en este caso, se evalúan los restos óseos porque se perdieron las partes blandas, por lo tanto no durará menos de diez días. Los factores externos como temperatura, humedad e inmersión, inciden en el cadáver.

Y aclaró por LT7 que “en las últimas horas se escuchó que ese cuerpo podría haber sido plantado en el lugar, algo que también podría llegar a confirmarse o desmentirse con la autopsia, aunque no en todos los casos”.

Señaló que parte de lo que hay que pensar es comprender a nivel humano pero hacer hipótesis criminológicas, no creo que la familia esté en condiciones, a menos que lo hagan con una intencionalidad política, decir plantado es hablar de un grave delito y para decirlo hay que probarlo.