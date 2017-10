Cáncer de mama: La prevención aumenta hasta un 90% las probabilidades de curarse

El cáncer de mama es la forma más común de tumor en mujeres en todo el mundo y cada 19/10 se celebra su día. Según cifras de la Organización Mundial de la Salud (OMS), al año hay 1,38 millones de nuevos casos y 458.000 muertes por esta causa. Además, se encuentra entre los tipos de cáncer que causan un mayor número de muertes al año junto con el de pulmón, hígado, estómago y colon.

Se trata de una enfermedad causada por la multiplicación anormal de las células de la mama que forman un tumor maligno, afectando principalmente a las mujeres de entre 45 y 70 años.

De acuerdo al ministerio de Salud de la Nación, en la Argentina hay 5.600 muertes por año por esta causa y, después de Uruguay, es el país de América con la tasa de mortalidad más alta por este tipo de cáncer.

Los factores genéticos pueden influir en el cáncer de mama y representa entre el 5 y 10% de todos los casos de este tipo de cáncer. En este sentido, más del 75% de las mujeres que sufren esta enfermedad no presentan antecedentes familiares de cáncer de mama. Sin embargo, no es el único factor determinante. Otros pueden ser la menstruación a edad temprana, la edad avanzada en el momento del 1er parto o no haber tenido hijos, el sobrepeso, el sedentarismo, el tabaquismo, el excesivo consumo de alcohol.

En el mes del cáncer de mama, es importante recordar que la detección temprana es fundamental, porque los tumores de menos de 1 centímetro tienen hasta el 90% de probabilidades de curarse.

Por eso, las mujeres se pueden realizar el autoexamen, que consiste en palpar suavemente toda la superficie de las 2 mamas para controlar si hay cambios o irregularidades.

-Acostarse boca arriba. Colocar la mano derecha detrás de la cabeza y con los dedos del medio de la mano izquierda presionar suavemente pero con firmeza. Realizar pequeños movimientos para controlar toda la mama derecha.

-Sentada o de pie, examinar la axila dado que el tejido mamario se extiende hasta esta zona.

-Presionar de manera suave los pezones para controlar si hay secreción.

-Realizar el mismo procedimiento en la mama izquierda.

-De pie y frente a un espejo controlar si se observan cambios en la textura de la piel. También examinar la forma y el pezón de la mama.