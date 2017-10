El PJ busca deslegitimar los resultados del 8 de octubre por vía judicial

Uno de los apoderados de ECO + Cambiamos aseguró que se trata de una acción totalmente extemporánea y sin argumentos sólidos. Desde el camauismo señalan que hay un desfasaje en la cantidad de votos escrutados.

En una clara muestra de la desidia y la desesperación que se vive puertas adentro del kirchnerismo local y sus socios, los apoderados de partidos de la alianza Corrientes Podemos Más presentaron el domingo un recurso de nulidad de los resultados de las elecciones del 8 de octubre pasado, aduciendo que hay errores en el conteo.

Se trata del representante del Frente Renovador (ex Partido Popular), Leonardo Ortiz; la de Instrumento Electoral para la Unidad Popular (exapoderada de la UCR) Silvia Casarrubia, y el representante del partido de Eugenio Nito Artaza, Cambio Popular (CAPO), Diego Cáceres, que buscan echar un manto de dudas respecto de la legitimidad y legalidad de la manera en que se llevaron a cabo el escrutinio provisorio y el definitivo.

La presentación, que le da un tinte de operación política, con un claro objetivo de copar la agenda de los medios de prensa y generar dudas en la opinión pública, llega un día después de finalizado el recuento definitivo de votos, sin que en este se registrara ningún tipo de anormalidad. Los que habitualmente siguen este proceso saben que este sería el momento en el que quienes se encuentran controlando y defendiendo cada uno de los sufragios de su partido deberían haber puesto de manifiesto si existiera alguna irregularidad. Esto no ocurrió y un día después, el domingo, los tres personajes nombrados aparecen con esta presentación, que sigue la línea de reclamo que inició el kirchnerismo al tener la certeza de que, una vez más, perdieron en el Taragüí.

Hoy se hará la contestación

Desde la Justicia Electoral ayer hizo declaraciones radiales al respecto el presidente de la Junta Electoral, Gustavo Sánchez Mariño, confirmando la presentación del recurso de nulidad y adelantando que, en la jornada de hoy, se daría la contestación por parte del cuerpo.

“Las elecciones transcurrieron tranquilamente, con total normalidad. Una vez que se terminaron de hacer los cómputos de toda la provincia, convocamos a los partidos políticos, estuvieron todos presentes. Inclusive a los presentantes de la nulidad se les preguntó si tenían alguna objeción que hacer, pidieron un poco de tiempo y presentaron una objeción, pero no había un agravio concreto”, detalló Sánchez Mariño.

En tanto que explicó que al no registrarse irregularidad alguna se continuaron con los pasos correspondientes. “No había un error concreto, por lo tanto se declaró válido el comicio y así estamos. Esa es la realidad, terminó el proceso electoral, se declaró valido y serán proclamados los ganadores a la brevedad”, explicó.

Sánchez Mariño advirtió además que “los votos escrutados en la Legislatura ya fueron retirados en su totalidad por las fuerzas de seguridad”.

“La presentación es extemporánea por donde se la mire. No tiene ningún asidero, porque no presentaron una sola prueba al momento que habían planteado esta cuestión una vez cerrado el escrutinio, y donde el Juzgado Electoral le dio el tiempo correspondiente para que lo hagan”, explicó uno de los apoderados de Encuentro por Corrientes (ECO) + Cambiemos, Juan José López Desimoni.

“Esto es un claro intento de ensuciar el comicio. Están intentando justificar esta feroz derrota y evitar reconocer que ECO + Cambiemos les ganó de manera legal y legítima”, agregó el actual concejal capitalino.

Manotazo de ahogado

Desde la vuelta de la democracia, en 1983, no se había dado una situación similar donde se procure poner en dudas de manera ruin los resultados obtenidos por quienes se presentaron a una elección para gobernador de la provincia. Parecería que desde el kirchnerismo local y sus aliados apuestan al “perdido por perdido”, buscando cualquier recurso para tratar desprestigiar lo que entienden fue uno de los fracasos electorales más importantes de los últimos tiempos. Se vivió quizá una de las campañas más sucias que se vieron en lo últimos años, con operaciones de prensa en contra de la actual gestión, que se pagaron en la capital del país, con poco asidero y mucho supuesto. Inclusive simularon la muerte del reconocido conductor tropical Antonio Tony Torales, y buscaron ensuciarlo con adicciones y acciones sobre los que no existen pruebas, porque es la cara del Corrientes Cumbia, uno de los programas más convocantes del Gobierno provincial.

No obstante, los resultados volvieron a ser favorables para el frente oficialista, por todo lo que representa hoy el kirchnerismo. Con exfuncionarios procesados, centenares de denuncias por corrupción e investigaciones judiciales en marcha por haber desviado fondos nacionales para obras públicas, como pasó por ejemplo en las localidades del signo político que tiene como máxima figura a Cristina Fernández de Kirchner, los correntinos volvieron a darle la espalda al exintendente de la Capital y actual senador nacional. Ese es el caso de Perugorría, con Angelina Lesieux, y de Paso de la Patria, con Armando Bordón, los dos intendentes de corte kirchnerista y alineados a Carlos Mauricio Camau Espínola, que deben afrontar procesos por obras que fueron pagadas por dineros nacionales, pero que no se realizaron. El dolor que le generó a Camau una nueva frustración en sus ansias de llegar al sillón de Ricardo Colombi se traduce en no haberlo felicitado a Gustavo Valdés por el triunfo.

La República