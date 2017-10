“Evita votaría a Cristina, Perón a Taiana y los dos juntos a Unidad Ciudadana”

En el estadio de Racing, la expresidenta dio un fuerte discurso contra el Gobierno. Llamó a unificar al peronismo y dijo que si Perón y Evita vivieran, la votarían.

La candidata a senadora de Unidad Ciudadana para la provincia de Buenos Aires, Cristina Kirchner, cerró la campaña en el estadio de Racing, en Avellaneda, de cara la elección legislativa del domingo que viene. La expresidenta centró su discurso en cuestionar las políticas económicas y sociales del Gobierno de Mauricio Macri, convocó al voto peronista y evaluó que Perón y Evita la votarían.

“Tenemos un Gobierno que prometió el oro y el moro. Después de 20 meses podemos decir que la única lealtad de Macri es a los grupos concentrados de la economía, la mineras, los fondos buitres, su familia y sus socios”, dijo para comenzar. El discurso duró apenas 30 minutos, uno de los más cortos de la campaña. Por momentos, se quejó de que el micrófono “andaba lento” y terminó de hablar casi sin voz.

El mensaje buscó captar al electorado peronista y a los indecisos. También dejó en claro que, para ella, la gestión de Cambiemos no representa a esos votantes. “Ser peronista hoy es decir, basta ya Macri con tanta malaria para el pueblo. Aunque no seas peronista te tenes que dar cuenta que lo que está pasando no es bueno para la Argentina. Ni para vos ni para tus hijos. Estamos a tiempo de decirle ‘así no’. No es cuestión de partido, es cuestión de sentido común y patria”, aseguró.

En otro de los pasajes se preguntó: “¿A quién votarían Perón y Evita?”. La respuesta vino en rima: “Evita a Cristina, Perón a Taiana y los dos juntos a Unidad Ciudadana”.

Dedicó un párrafo a Milagro Sala y otro a Santiago Maldonado. Repudió la manera en que los efectivos sacaron de su casa a la líder de la Tupac Amaru y la volvieron a llevar al penal de Alto Comedero: “Si no estás de acuerdo en cómo arrastraron a una mujer sola, en un auto sin patente, violando todas las convenciones internacionales, votá Unidad Ciudadana”. También convocó a los jóvenes a no votar “desmantelamiento de la educación, de la ciencia, de la tecnología, del Conicet” y agregó una frase sobre el artesano que buscan desde el 1° de agosto, cuando la Gendarmería dispersó un corte de ruta en la comunidad Mapuche de Cushamen, en Chubut. “Si no queres vivir en un país donde un pibe desaparece, nadie se hace cargo y todavía no sabemos donde está”… dejó la frase sin terminar.

“Creíste las cosas que te dijeron y te prometieron y no te cumplieron, si estás mal no votes mentiras. Si amás a la Argentina no votes ajuste”, dijo la expresidenta en un estadio de Racing colmado.

“Vamos a llenar las urnas de votos. Podemos y debemos ganar. Para ello, cada uno de ustedes debe convencer a dos más que no votaron la necesidad de ponerle un freno y un límite al Gobierno”, convocó.

Para finalizar volvió a citar la supuesta “lista negra” del Gobierno, que ella dice que encabeza. En los últimos días, había hablado de dirigentes que, según dijo, el Presidente quiere que no estén e hizo referencia a los desaparecidos. “No nos vamos a la luna, nos quedamos en Argentina, en nuestra tierra, en nuestra patria. Argentina no es una sociedad anónima, es de todos”, remató en su discruso.

Antes de Cristina hablaron Fernanda Vallejos y Jorge Taiana. La candidata a diputada nacional criticó las políticas económicas del Gobierno: “Nos dijeron que tenían el mejor equipo de los últimos 50 años, pero en lo único que se mostraron eficaces fue en ajustar el salario de los trabajadores”. También cuestionó: “Nos hablaron de pobreza cero, pero expandieron la desocupación, la desigualdad y empujaron a millones de argentinos que formaban parte de la clase media, por debajo de la línea de pobreza”.

Taiana, que acompaña la fórmula de candidatos a senadores llamó unir el voto peronista en la fuerza que encabeza la expresidenta y arremetió: “Tenemos un Gobierno que no cree en la justicia social, en la independencia económica ni en la soberanía política”.

La exjefa de Estado cerró el discurso con el clásico “los quiero mucho a todos y a todas” y después, invitó a Taiana y a Vallejos a bailar al ritmo de “Nunca me faltes” de Antonio Ríos.

Cruces por el lugar del acto y un “piantavotos”

La elección del lugar generó sorpresa en el oficialismo. Voceros oficiales del club dijeron que la Municipalidad de Avellaneda se hará cargo de todos los gastos, unos $ 500.000, según publicó el diario La Nación. En Cambiemos, extrañó la elección del lugar ya que el jefe de Gobierno porteño y un histórico del PRO, Horacio Rodríguez Larreta, tiene muy buena relación con los dirigentes racinguistas.

Participaron diferentes sectores del frente electoral, como intendentes peronistas, en particular del conurbano bonaerense, y los partidos políticos de la coalición. Quien no estuvo fue el piquetero Luis D’Elía, que contó que no fue invitado por “piantavotos”.

El acto coincidió con el feriado de la Diversidad Cultural, del 12 de octubre, pero también tiene lugar el día previo al 17 de octubre, Día de la Lealtad, fecha histórica del peronismo.

Cristina abandonó sus giras por los municipios del conurbano y, por primera vez, el viernes, en la segunda etapa de la campaña electoral, realizó actos en el interior de la provincia de Buenos Aires, en la ciudad de Mar del Plata y en Dolores.