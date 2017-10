Aníbal Godoy se quedó con la banca 15 en Cámara de Diputados

Anibal Godoy se quedó con la banca número 15 en la Cámara de Diputados de la Provincia, y asumirá en diciembre. Por el sistema D’Hont, ECo-Cambiemos ganó el escaño por 10 votos: obtuvo 266.747 con una cifra repartidora de 29.638; y el PJ 177.759 con 29.628.

Concluyó ayer el escrutinio definitivo, cuyo cierre fue postergado por pedido de los apoderados de la alianza Corrientes Podemos Más, ya que sus números no coincidían con los resultados finales oficiales. “En nuestros cálculos ECO+Cambiemos ganó por más diferencia”, dijeron para justificar un pedido de prórroga hasta el martes. La Junta Electoral rechazó la solicitud ya que “no existía agravio”.

La llamativa situación ocurrió alrededor de las 16.30 cuando ya habían sido escrutadas las 2.407 mesas y los resultados eran irreversibles. El presidente de la Junta, Gustavo Sanchez Mariño había iniciado el proceso de clausura y preguntó a los apoderados si había alguna objeción.

Sorpresivamente, Felix Pacayut, apoderado de la alianza Corrientes Podemos Más y diputado electo, pidió la palabra y solicitó una prórroga hasta el martes a primera hora para cotejar los números finales. “Nuestros resultados no coinciden con los oficiales. No objetamos el escrutinio de ninguna de las 2.407 mesas, no hubo errores, pero nuestros números finales no coinciden con los del Centro de Cómputos”, dijo Pacayut.

Insistió en que “no se objetan los resultados. En nuestro cálculo ECO+Cambiemos ganó por una diferencia mayor, sólo queremos descubrir donde está la diferencia”.

El pedido de prórroga fue rechazado por la Junta, pero se otorgó una hora y media más de plazo para que el peronismo encuentre el supuesto error.

Al cabo de ese plazo, la situación era la misma. El PJ no había podido encontrar la supuesta falla, por lo que la Junta entendió que no había agravio alguno y dio por concluido el recuento de votos y declaró válido los resultados.

Ante ello, Pacayut insistió que presentaría el recurso en queja correspondiente.

Los ánimos se habían caldeado y en el peronismo masticaban bronca y maldecían por lo bajo.

La banca 15, voto a voto

A las 10.30 los referentes de Corrientes Podemos Más se adjudicaban la banca 15 de la Cámara de Diputados. ECO+Cambiemos ni siquiera lograba alcanzar los 266 mil votos que le permitirían llevarse el escaño. Varios medios de prensa se hicieron eco de la algarabía de los peronistas y también aseguraban que Soledad Mancedo era diputada.

Pero aún faltaban escrutar 130 mesas.

Todo había cambiado cuando sólo restaban contar los votos de 2 urnas, la diferencia de ECO ya era 50 votos.

Algunos peronistas se alzaron en queja porque los apoderados de ECO+Cambiemos pidieron abrir dos urnas de Ituzaingó, localidad que ya se había escrutado. En ese recuento, la alianza oficialista también recuperó votos.

“Durante toda la mañana los peronistas saltaban en una pata. Se daban ganadores de la banca 15, pero aún quedaban 130 mesas por contar. Cuando apenas faltaban dos urnas, ECO+Cambiemos ya los superaba en votos. Fue impresionante ver como los peronistas cambiaron las caras. Fue como ganar un partido de fútbol en el minuto de descuento”, dijo a El Litoral Marcelo Silva, presidente del PRO de San Luis del Palmar.

En definitiva, el oficialismo provincial se quedó con la banca 15 por apenas 62 votos de diferencia. El ministro Aníbal Godoy será diputado, aunque en el entorno de ECO+Cambiemos hay quienes sostienen que habrá un corrimiento de lista y el que asumirá será Javier Silva, del PRO y encargado local del Plan Belgrano.

En la categoría gobernador y vice, Gustavo Valdés y Gustavo Canteros ratificaron su ventaja de 8 puntos.

ECO+Cambiemos se alzó con 332.687 votos, es decir, el 54,05 por ciento. En tanto que Corrientes Podemos Más, de Camau Espínola y Nito Artaza logró 278.253 sufragios, el 45,20 por ciento.

En total, la alianza oficialista logró 10 diputados de las 15 bancas en juego: 9 de la grilla de ECO+Cambiemos y 1 de Cico. Además de 3 senadores.

Los peronistas se llevaron 5 bancas y 2 senadores.

Las urnas y todo el material electoral no recuperable fue donado la Cooperativa Proyecto Fortaleza.

El Litoral