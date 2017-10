Braillard Poccard: “Cristina va a ser una senadora más”

A raíz del portazo y renuncia del radical Ángel Rozas a la jefatura del interbloque de Cambiemos en el Senado, el correntino Pedro Braillard Poccard tomó las riendas de la tropa del oficialismo. En diálogo con ámbito.com habló sobre la agenda inmediata del Congreso hasta fin de año y confirmó que se espera la convocatoria del presidente Mauricio Macri a los gobernadores para hablar de la reforma tributaria y los fondos coparticipables.

Braillard Poccard confió en que el resultado electoral en Corrientes le dará impulso a Cambiemos en la región de cara al 22-O, y que el oficialismo en ambas cámaras del Congreso incrementará sus legisladores, aunque deberá seguir negociando con la oposición las leyes ante la falta de número para aprobarlas en soledad.

Además, evitó referirse a la interna del Partido Justicialista, en pleno proceso de fragmentación ante el inminente arribo de la expresidente Cristina de Kirchner a la Cámara alta.

Periodista: ¿Qué representa el triunfo de Cambiemos en Corrientes?

Pedro Braillard Poccard: Estamos muy contentos con la elección de Gustavo Valdés como nuevo gobernador. Trabajamos mucho. Se da una oportunidad histórica que espero podamos aprovechar, y es que el Gobierno nacional está apoyando a Corrientes, después de varios años de enorme inequidad del gobierno anterior. Desde obras paralizadas hasta programas sociales y de salud que fueron cortados. Ahora se da el hecho de que el ingeniero Mauricio Macri ha prometido, y lo está haciendo, reparar esa injusticia histórica. Y hay también un montón de emprendimientos, desde obras hasta proyectos ecoturísticos. Además también ganamos antes la intendencia de la capital, que estuvo durante 8 años manejada por el kirchnerismo, y la ciudad necesita obras. Esto no es un alineamiento político, es una coincidencia de objetivo y de trabajo. Ese fue nuestro discurso en la campaña, más allá de que hay un consenso muy favorable hacia la administración provincial.

P.: ¿Este triunfo es un envión para Cambiemos de cara a las generales del 22-O?

P.B.P.: Yo creo que sí, que le va a dar un envión en la región. En el nordeste, la única provincia en la que ganó Cambiemos es en Corrientes. Nosotros tuvimos tres éxitos electorales en la provincia y eso va a tener algún tipo de influencia positiva para Cambiemos va a tener en la región.

P.: ¿Cuál va a ser la posición de Corrientes frente al reclamo de la provincia de Buenos Aires por el Fondo del Conurbano?

P.B.P.: Nosotros siempre priorizamos los intereses de la provincia, eso está por encima. Yo represento a la provincia más allá de mi pertenencia política. Pero creo que se va a encontrar una solución porque no creo que ningún gobernador esté dispuesto a resignar fondos coparticipables. De hecho, la Constitución pone un componente que ninguna provincia está obligada a renunciar a lo que ya tiene. Nadie está dispuesto a ceder lo que cree que le corresponde, porque no es plata de uno, es plata de la gente. Y no se olvide que las provincias prestan la gran mayoría de los servicios, la salud, la educación, el grueso de la seguridad.

P.: ¿El alejamiento de Rozas de la conducción del bloque y su llegada a la jefatura tiene que ver con una interna dentro del espacio?

P.B.P.: Yo no estuve en la reunión del interbloque cuando se habló de este tema. De modo que no puedo hablar de eso. A mí el senador Rozas en una comunicación telefónica me dijo que lo suyo era una decisión personal. Los motivos los conoce él. Al ser yo vicepresidente del interbloque estoy cubriendo la presidencia, cosa que ya ocurrió el año pasado cuando Rozas estuvo con una indisposición por temas de salud. Supongo que con el nuevo Senado todo esto se ha de replantear, y no sé si se elegirán las mismas u otras autoridades. Pero el interbloque de Cambiemos va a tener un crecimiento muy interesante porque en estas elecciones arriesga solamente tres senadores y tiene posibilidad de renovar y de sumar en varias provincias. El interbloque va a tener un cambio interesante y eso va a obligar a que se replanteé todo, quién va a conducirlo, quiénes van a integrar las comisiones. Yo tengo posición tomada sobre esto, pero se discutirá cuando llegue el momento.

P.: ¿Tiene intenciones de seguir en la conducción del interbloque?

P.B.P.: No nos olvidemos que el interbloque Cambiemos es una conjunción de partidos. Está la UCR, el PRO, nosotros los partidos provinciales que somos aliados. Entonces hay que entender que esto no pasa por cuestiones o decisiones personales. Uno tiene que ajustarse a un esquema de acuerdo y de consensos que supongo que se van a buscar.

P.: Le repregunto ¿usted tiene intenciones de seguir en la jefatura?

P.B.P.: Si se diera, por supuesto. Pero yo no voy a intentar imponer una situación. Si se diera la posibilidad, por supuesto que sí. Sé que el tiempo que estuve a cargo de esto cumplí correctamente mi función, entonces eso me habilitaría a tener por lo menos la aspiración, que sí la tengo, pero me avengo al trabajo en equipo. Yo siempre le reconocí a la Unión Cívica Radical el derecho a presidir el interbloque, por ser la delegación más numerosa.

P.: ¿Qué mensaje le dieron desde Casa Rosada cuando asumió este rol?

P.B.P.: La verdad que no hablé de este tema. Justo eran los días previos a la elección en Corrientes y yo estaba muy metido en esa cuestión. Lo que me han dicho es que el Presidente va a invitar después de la elección a los gobernadores y a los líderes del Congreso para hablar de la agenda legislativa de acá a fin de año, incluso antes de que ingresen los nuevos diputados y senadores, que tiene que ver con el Presupuesto, a lo mejor los primeros pasos de la reforma tributaria, y no sé si alguna de las leyes relacionadas con seguridad que han quedado pendientes.

P.: En esta reconfiguración del interbloque y con los movimientos que hay dentro del peronismo ¿Cambiemos puede quedar como primera minoría en el Senado?

P.B.P.: Es una posibilidad que está abierta. Hay que ver cómo se dan las cosas el 22 de octubre.

P.: ¿La fragmentación del peronismo va a favorecer a Cambiemos?

P.B.P.: Hay algo en lo que no me voy a meter, porque no me corresponde, y es en la interna del justicialismo. Sería impertinente de mi parte opinar sobre eso. Soy muy respetuoso de cada partido porque pretendo que me respeten a mí. Eso lo tendrán que esclarecer ellos. Sí existen algunos senadores que ya están, en alguna medida, acompañando en las votaciones a Cambiemos y que van por su reelección.

P.: ¿Van a poder trabajar con el peronismo?

P.B.P.: Mire, con 15 senadores de 72 que tiene la Cámara, si no se hubiesen hecho acuerdos no hubiésemos sacado ninguna ley. Y salieron leyes muy importantes para la Argentina, justamente una capacidad de negociación de la oposición y el oficialismo. Si no, matemáticamente era imposible. Creo que eso es bueno, buscar el entendimiento. Hay veces que logramos consenso y otras que se ha impuesto el criterio del número. Son las reglas del juego. Pero el Congreso ha tenido un papel protagónico en el debate de proyectos muy importantes. Y en alguna medida va a seguir siendo así, porque por más que Cambiemos llegue a 25 o 26 senadores nunca va a tener quórum propio. Y por más que haga una buena elección, tampoco lo va a tener en Diputados. Lo que va a obligar a seguir este camino, que para mí es bueno, porque se hace un ejercicio de convivencia todos los días.

P.: ¿Cómo será la convivencia con Cristina de Kirchner en el Senado?

P.B.P.: En lo personal no la conozco. La saludé una sola vez. Ella fue dos veces a mi provincia en los años en que fue presidenta. En una de esas ocasiones yo era vicegobernador y nuestro saludo fue solo protocolar. Así que la verdad que no sé cómo es ella en el trato personal. Pero bueno, va a ser un senador más. Nadie tiene más privilegio que otro. Hay otros expresidentes en la Cámara. Ahí somos todos exactamente iguales. Todas las provincias están representadas por igual, desde la más poblada hasta la menos poblada. Es el elemento de equilibrio que existe en la Constitución y todos los senadores somos iguales. Se debatirá. En mi caso no tengo problema en debatir con quien sea, cuando estoy convencido de mis argumentos. No me preocupa en absoluto.

P.: ¿Hay posibilidad de que pidan su desafuero o que se le impida asumir?

P.B.P.: Eso no lo puedo decir.

P.: Elisa Carrió lo dijo…

P.B.P.: La verdad no lo sé. Habría que ver el estado de las causas. Pero este tema lo estudiaremos en su momento.