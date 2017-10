“La ciudadanía correntina decidió la continuidad de ECO y hay que ser respetuosos”

El candidato a diputado nacional de “Juntos Podemos Más”, Jorge Antonio Romero analizó en el programa “En el aire” los resultados electorales del domingo y la contienda que se viene.

“La ciudadanía correntina votó por un periodo más de ECO+Cambiemos, evidentemente no llegó el mensaje que nuestra fuerza ha dado a conocer, hay que ser respetuosos de lo que la gente elige, le deseamos éxitos al nuevo gobernador”, dijo.

Además sostuvo: “Teníamos esperanzas de que Camau sea el gobernador para cambiar política, económica y socialmente la provincia, que haya una cosa distinta, saquemos a Corrientes de tantos años de atraso”.

“Los resultados de la elección del domingo afecta la próxima porque el ánimo de los compañeros no es el mismo, que si hubiesen triunfado, pero vi entereza de algunos que visité como la del profe Gerardo Bassi, Nancy Sand y otros que están de pie para dar pelea”.

Por otra parte, señaló que ahora está en juego otra cosa, representantes al Congreso de la Nación que van a defender un sistema de gobierno, que la ciudadanía argentina no siga sufriendo los ajustes, que no se siga endeudando al país, que no sufra modificaciones la Caja de Previsión Social de la provincia.

“El desafío es lograr dos cupos, uno siempre trabaja para ganar, esta será una elección distinta a la de gobernador , queremos dar a conocer nuestra posición política, social y económica para defender los derechos de los correntinos y esperamos contar con el apoyo”, dijo.