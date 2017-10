“Se viene mejor tiempo para Corrientes, llegó el momento de refrescar la política”

El referente de ELI, en los estudios de LT7 AM 900 hizo un análisis de las elecciones del domingo pasado. Destacó la participación de Encuentro Liberal que fue la segunda fuerza más votada en ECO. “Estamos contentos y agradecidos a la gente que eligió votarlo a Valdés con la boleta 18, supimos contagiar la propuesta, proyecto, esperanza y sueños “, destacó el presidente de la Cámara de Diputados al programa En el aire.

La importante participación ciudadana en las elecciones, Corrientes volvió a ratificar que cree en el sistema, consideró y agregó que “la gente mostró un fuerte compromiso a la hora de quien va a gobernar los próximos cuatro años. Eco+Cambiemos tuvo la capacidad para poder en esta campaña contar las potencialidades de las cosas que se hicieron y las que queremos hacer de acá en adelante”.

Sostuvo que la sociedad pudo visualizar dos proyectos distintos, uno de gestión, que es ECO+Cambiemos y otro un buen candidato como fue Camau (Espínola) pero le faltó contar a la gente que además de ser opositor de Colombi, cuál es la visión de provincia que tiene

“Con Valdes ganó la continuidad con cambio, va a estar mejor que estuvo Colombi porque el contexto nacional es distinto. Él ahora tiene la posibilidad de sentarse a hablar con el presidente, funcionarios nacionales que llegaron a Corrientes, no de visita protocolar, sino con ganas de trabajar por la provincia”.

Afirmó que la sociedad correntina acepta la propuesta de ECO y quiere la mayor participación de legisladores nacionales comprometidos con la provincia. Calificó a Alfredo Revidatti, candidato a diputado nacional por ECO+Cambiemos como una persona que tiene le prestigio ganado como médico, como ciudadano, que demostró tener cintura suficiente para que la gente conozca su mensaje.

El que no va a votar es porque descree del sistema, porque entre tantas ofertas que hubo, no se sienten convocados o porque no creen en el candidato, en los partidos políticos y se puede corregir para poder interactuar con la sociedad. Hay que hacer un esfuerzo, todos, para reconciliar a la política con la sociedad.

Cree que al haber tantos candidatos y boletas hay que hacer una reforma política. ”Tenemos que trabajar en el 2018 una agenda con los partidos políticos, legisladores, instituciones intermedias, en ver cuál es la mejor ley en reforma política y es mucho más que la boleta electrónica”, agregó.

Sostuvo que anticipa que será una legislatura mucho más tranquila, “Valdés va a tener el acompañamiento legislativo que forma parte del mismo esquema. Cuando terminemos el escrutinio definitivo veremos si ECO mete 9 o 10 diputados provinciales y en el senado vuelve a recuperar la mayoría el gobierno provincial. Esto nos va a dar más obligaciones”.

Dejó en claro que Ricardo Colombi va a seguir siendo el conductor de ECO+Cambiemos, Gustavo Valdés va a ser el gobernador, “va a quedar en claro dos esquemas, el diálogo e institucional lo vamos a hacer con Gustavo Valdés y el armado con Ricardo que va a respetar a Gustavo que va a ser el gobernador con pleno derecho”.

Se viene mejor tiempo para corrientes, llegó el momento de refrescar la política, tenemos que apoyar a quien resultó electo, fue excelente la convocatoria de Gustavo de pedir a todos trabajar juntos. También valoró el resultado de su oponente, Camau Espínola, quien reconoció los resultados, que genera legitimidad y el compromiso de seguir trabajando por Corrientes que puede seguir trabajando por la provincia desde el Congreso de la Nación.