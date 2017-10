Iribú Cuá: Productores no reciben respuestas de las autoridades por el puente caído

El reconocido productor Carlos Schiffo, en diálogo con LT7 AM 900 relató la situación a casi cinco meses de haberse caído el puente que unía Esquina-Goya, “está en las mismas condiciones, hacen el desvío para colocar el Bailey al costado y harán el puente nuevo”. Piden diálogo con las autoridades.

“El puente está en las mismas condiciones del 19 de mayo, el puente roto está caíso, hacen el desvió para poner otro Bailey al costado y cuando lo coloquen, en algún momento sacarán el Bailey sobre ruta 12, retirar el puente caído y hacer uno nuevo”, dijo Schiffo al programa En el aire.

Además indicó que tiene el teléfono cortado con la referente de Vialidad Nacional en la región Ingrid Jetter, “se enojó porque salí a reclamar por radio, la llamé dos veces, le mande mensaje y no me atendió”, relató.

La situación perjudica a los productores por el tráfico restringido, los camiones no pueden cruzar. Esto hace que no puedan trasladar por ejemplo la hacienda o producción primaria. ”Ni Vialidad Nacional ni Caminos del Paraná (empresa concesionaria) no dan respuestas”, manifestó..

“Hay que hacer el puente un poco más largo. El puente Bailey está bien ensamblado, se pone un terraplén, se pone la madera arriba del ripio, hicieron un buen trabajo, pero hay que reclamar lo que está mal, no hay una balanza cerca y los transportistas no tienen conciencia y pretenden transitar con cargas importantes”, señaló.