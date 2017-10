Día Mundial de la Salud Mental: hacer cosas simples que gratifiquen

Eduardo Cardozo, Orina Pereyra Borget, estudiantes de Medicina, Cristian Mayol y Nora Plotkin, profesores universitarios estuvieron en el programa “En el aire” hablando acerca de la salud mental.

Nuestra principal labor es distinguir salud mental de enfermedad mental, la primera necesitamos todo, quien no goza de salud mental, no goza de buena vida. La enfermedad mental es lo que se conoce como patología.

La prevención apunta a todas las situaciones que ayudan a favorecer a que no aparezcan als enfermedades,

La salud mental en el trabajo es la manera que podemos favorecer que la labor sea más saludable, por ejemplo el buen trato, el buen humor son importantes.

Existen hábitos para cultivar la salud mental.

– Dejar de tomar fotos todo el tiempo para poder disfrutar el aquí y ahora, disfrutar el momento.

– Evitar que las opiniones de los demás nos afecte, no podemos caerle bien a todos.

– Muévete para que la mente se despeje, no estar todo el tiempo encerrado.

– Cortar las relaciones tóxicas, de amistades o de pareja.

– Tomar tiempo para uno mismo, hacer lo que nos gusta

Existen manifestaciones como alteración del sueño, del apetito, contracturas musculares frecuentes.

El número de consultas, sobre todo en jóvenes, han aumentado como ataques de pánico, por eso es mejor prevenir