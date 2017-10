Llegó para quedarse: Cico tendrá tres representantes legislativos

Debido a problemas con los fiscales en el recuento provisorio, desde el novel espacio político consideran que sumaran entre 5 mil y 6 mil votos luego de que se realice el recuento oficial que comienza esta tarde en la Legislatura Correntina.

Ariel Báez, diputado electo por Ciudadanos Comprometidos, y Nelson Lovera, fundador de dicho espacio político, visitaron los estudios de LT7 Corrientes y se refirieron a los inicios del partido, qué los llevó a involucrarse y su performance en las últimas elecciones.

“Estoy muy contento y a la vez sorprendido, porque superamos todas las expectativas que teníamos, con todas las limitaciones, sobre todo en el interior, donde no teníamos responsables de escuelas, sin fiscales, referentes o dirigentes. Haber obtenido este resultado y la expectativa de recuperar un poco más en el recuento definitivo de esta tarde, la verdad que nos pone muy contentos”, indicó Báez, quien tuvo una performance destacada, ya que muchos votantes cortaron boletas para votarlo el pasado domingo.

Sobre lo ocurrido el domingo, Lovera y Báez comentaron que esperan recuperar entre 5 mil y 6 mil votos en el recuento definitivo, debido a un error humano en el recuento provisorio. Esto se dió debido a la falta de estructura del partido, que no contaba con suficientes fiscales y delegados, por lo que su boleta se adhirió a dos partidos que no tenían candidatos a diputados.

“Hubo dos partidos que llevaron la boleta de Ariel, ya que no tenían candidatos propios para esa categoría. Cuando la gente ponía esas boletas, debido a como estaba elaborado el telegrama, que marcaba un espacio negro en la parte de diputados, porque ese partido no tenía candidato, los fiscales muchos no sabían cómo contar esos votos, y no ponían nada. Esos votos debían ir para CICO”, explicaron.

Por qué CICO

Con respecto al partido, Lovera admitió que “CICO resultó un gol de media cancha”, y agregó que “en las reuniones que teníamos a fines del año pasado y comienzos de este de conformación del partido, entendimos que había una percepción de la necesidad de involucrarse. Es decir, que la gente puede pensar que podíamos hacer algo, considerando que yo por ejemplo, ya había intentado hace dos años siendo candidato”.

“Y teníamos ganas de involucrarnos, y consideramos con Ariel que era momento de juntarnos. Teníamos ganas de trabajar en serio, pero nos preguntábamos si la gente lo iba a ver así o si nos iban a tomar por charlatanes”, se sinceró Lovera.

“Pero vimos que hay un segmento de la sociedad que considera que podemos ser útiles, viniendo desde afuera de la política. Y en ese momento nos decidimos”, agregó.

Y sobre Báez, Lovera indicó que “la gente percibe que Ariel es buen tipo, es lo que él transmite, incluso sin ser políticamente correcto”.

“No se ser de otra manera. Me costó mucho agarrarle los tiempos a la parte política. Lo que disfrutaba en la campaña era el contacto con la gente, algo de todos los días. Se me hacía que me abrían las puertas de sus casas y compartía cosas fuertes, a las que no estoy acostumbrado, muy distinto a verlos desde arriba de un escenario en un plano de festividad absoluta”, confesó en este sentido el Alonsito.

“No es lo mismo el contacto con la gente que te cuenta sus problemas y necesidades”, agregó.

Consultado sobre si el partido está abierto a afiliaciones y quienes pueden formar parte del mismo, Lovera respondió afirmativamente: “Sí, CiCo es un espacio de puertas abiertas, heterogéneo, que vino para quedarse. Queremos que venga quien esté escuchando, ya sea que atienda una tienda de ropas, o sea odontólogo, mecánico o remisero. En este espacio abrimos las puertas a todos”.