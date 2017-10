Camau: “Siempre que sea para construir una provincia mejor me van a encontrar a su lado”

Camau Espínola y Nito Artaza reconocieron esta mañana el resultado de las elecciones provinciales, felicitaron a los ganadores y aseguraron que “estaremos para colaborar con el nuevo gobierno siempre que sea para mejorar la vida de los correntinos”.

El ex candidato al gobernador insistió con “la necesidad de modernizar nuestro sistema electoral porque Corrientes no puede seguir así, con menos del 30 por ciento de los votos escrutados a la madrugada”.

“Siempre dije que Corrientes necesita transparencia para crecer y esto hace a la transparencia, pero más allá de eso quiero felicitar a los ganadores de estas elecciones y ratificar que siempre que el camino sea mejorar la vida de los correntinos estaremos para apoya”, remarcó.

Camau aseguró además que “ya me conocen, no bajaremos los brazos y seguiremos trabajando con visión de futuro porque tenemos un 45 por ciento de respaldo de los correntinos y vamos a trabajar para ganar el apoyo del otro porcentaje, siempre con el objetivo de que el correntino viva mejor”.

“Ahora nuestra contribución será ayudar a que se resuelvan los problemas estructurales que han generado índices que no son favorables en Corrientes, con una política constructiva y de diálogo”, puntualizó.

Y sostuvo en ese sentido: “Siempre que sea para construir una provincia mejor me van a encontrar a su lado, para aportar lo que sea necesario desde el lugar que le toque”.

Sostuvo además que “nuestro compromiso de trabajar por Corrientes continuará en el abrazo de cada madre que nos decía que no aflojemos, en cada joven que nos pedía una oportunidad y en cada abuelo que nos dio esperanza. En cada persona que nos ayudo y en nuestros militantes y nuestro equipo, que lo han dado todo con muchas garras y mucha fuerza”.

“El 45 por ciento de los correntinos dijo una vez más dijo que no están conformes y que quieren algo mejor con nuestro proyecto. Por eso les digo no se sientan decaídos, esto sirve para seguir luchando y marcar que hay un gran número de ciudadanos que no están contentos”, advirtió.

Remarcó además que “este resultado exige al nuevo gobierno a resolver los problemas estructurales que sufrne los correntinos y si es para trabajar en ese sentido Gustavo Valdés cuenta con nosotros y lo mismo le decimos al Gobierno Nacional”, añadió.

Camau sostuvo que “seguiremos trabajando para Corrientes porque no bajo los brazos, especialmente en lo que hace a los procesos de transparencia que necesita la provincia porque no es bueno que se generen dudas en un escrutinio”.

“A partir de ahora el justicialismo se irá rearmando, fortaleciendo con los partidos aliados, con todos los sectores que nos han acompañado y les soy sincero: el más contento con este resultado es mi hijo más chiquito, porque voy a tener la posibilidad de estar más tiempo con pel y con mi familia”, concluyó.