Hay 1.200 documentos por entregar este domingo en el Registro Civil

El Registro Civil trabajará de 8 a 18 horas para entregar documentos. “Hay 1.200 documentos por retirar. Lo que no significa que quienes no los retiren no vayan a votar, seguro tienen sus documentos anteriores”, explicó el escribano Amarilla.

Todas las delegaciones del Registro Civil de la provincia, que cuenten con documentos, estarán abiertos mañana. Además de la sede central, ubicada en la calle San Lorenzo entre Junín y 9 de Julio, estarán en actividad las sedes del barrio Doctor Nicolini, Laguna Seca, barrio Industrial y Laguna Brava.

De acuerdo con las estadísticas que manejan en la sede central, en los últimos compromisos electorales entre 30 y 40 documentos fueron retirados el mismo día de los comicios. Sin embargo, quienes requieran un documento nuevo ya no podrán realizar el trámite, pues no existe tiempo material para avanzar con el proceso.

Documentos válidos

El Registro Civil y la Junta Electoral ratificaron que todos los documentos son válidos para votar mañana.

Todos los tipos de documento están habilitados para votar en el turno electoral del próximo domingo. Pero sólo se permite hacerlo con la misma versión con la que se figura en el padrón o con una posterior. Además, el instrumento debe estar en buen estado, según indicó el titular del Registro Civil.

Los documentos admitidos para votar son: Libreta de Enrolamiento (LE), Libreta Cívica (LC), Documento Nacional de Identidad, en cualquiera de sus formatos: DNI libreta (tapa verde o celeste) y DNI tarjeta (en sus dos versiones).

Desde la Dirección de Información y Capacitación Electoral aclararon que aunque en el DNI tarjeta figure la leyenda “no válido para votar”, igualmente se lo puede utilizar para acreditar la identidad en la mesa de votación.