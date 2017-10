Tras la intoxicación de alumnos de la escuela Centenario, sancionarán a directivos

Mediante un comunicado, el Ministerio de Educación sostuvo que se solidariza con los familiares de los estudiantes. Según las primeras investigaciones se detectó el incumplimiento de los procedimientos previos a la fumigación, que además habría sido dispuesta unilateralmente por el cuerpo directivo de la Escuela Hipólito Yrigoyen.

El Ministerio de Educación emitió un comunicado en el que “lamenta y se solidariza con la situación que debieron afrontar las familias y los niños de la Escuela Centenario de la Capital correntina, quienes esta mañana sufrieron malestar por una intoxicación que habría sido generada tras la fumigación de la escuela Hipólito Yrigoyen que funciona en el mismo edificio”.

“Cada vez que visito una escuela pido a toda la comunidad que priorice el cuidado de nuestros niños y eso no sucedió en esta oportunidad donde no se cumplieron con los procedimientos correctamente”, dijo la ministra de Educación Susana Benítez y confirmó que las autoridades de la casa de estudios deberán asumir la responsabilidad de lo sucedido.

Ante la intoxicación de alumnos de la Escuela Centenario de la capital correntina, el Ministerio de Educación y el Ministerio de Salud tomaron cartas en el asunto e inmediatamente realizaron los pedidos de informes tanto a las autoridades de las Instituciones educativas que funcionan en el mismo edificio como a la empresa prestadora del servicio.

En las primeras investigaciones se detectó el incumplimiento de los procedimientos previos a la fumigación, que además habría sido dispuesta unilateralmente por el cuerpo directivo de la Escuela Hipólito Yrigoyen.

Frente a esta situación el Ministerio de Educación dispuso iniciar las actuaciones administrativas correspondientes a efectos de identificar y deslindar las responsabilidades, también dispuso la separación temporaria del equipo directivo del Colegio Secundario Hipólito Yrigoyen, la investigación de la fumigación realizada por la empresa fumigadora y se solicitará el asesoramiento técnico específico respecto del procedimiento y productor utilizados.

Es importante remarcar que el procedimiento indica que las fumigaciones se deben realizar únicamente cuando no hay actividad escolar (fines de semana, vacaciones, feriados etc). Además antes de realizar tareas de fumigación, la decisión debe ser coordinada entre todas las instituciones que funcionan en el mismo edificio y la empresa encargada de la tarea, pero este paso fue salteado. Esto llevó a que la Escuela Centenario y el jardín Semillitas del Centenario estuvieran desinformadas y por lo tanto no suspendieran las actividades.

Finalmente, las autoridades ministeriales realizarán un seguimiento y acompañamiento a los niños que fueron dados de alta para conocer su estado de salud, en virtud de priorizar la preservación integral de los mismos.