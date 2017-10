Provincia paga el plus extra de $500 y vuelca $40 millones a salarios

El titular del Ministerio de Hacienda y Finanzas, Enrique Vaz Torres, confirmó para este miércoles 4, el inicio del cronograma de pago del plus extraordinario, no remunerativo y no bonificable, de 500 pesos, que significa una inversión salarial adicional de $40 millones.

El jefe de la cartera económica Enrique Vaz Torres confirmó el pago del adicional extraordinario, no remunerativo, entre este miércoles 4 y viernes 6. Este beneficio significa una inversión de otros $40 millones en salarios. “El cronograma comenzará este miércoles 4, con el pago a los agentes con documento nacional de identidad terminados en 0, 1, 2 y 3; continuará ejecutándose el jueves 5, con el pago a los D.N.I. que terminan en 4, 5 y 6; y finalizará de abonarse el jueves 7”, adelantó el ministro.

El jefe de la cartera económica correntina explicó que este adicional extraordinario de $500 se abonará entre septiembre y diciembre próximo, totalizando la suma de $2 mil por agente. La inversión total de parte de la Provincia por este beneficio ascenderá a $160 millones.

El adicional alcanza a los 75 mil estatales activos y jubilados (incluyendo pasivos municipales de Capital e interior). “Estos $40 millones se suman a los $263 millones que la Provincia vuelca en el pago del adicional remunerativo de $3.300, y a los más de $1.555 millones correspondientes a la liquidación del sueldo de este mes”, describió Vaz Torres.

“Así la Provincial acumulará una inversión mensual superior a los $1.858 millones en octubre”, afirmó el jefe de la cartera económica correntina.

ALREDEDOR DE $2 MIL MILLONES

“Con todos estos pagos el Gobierno Provincial invertirá en salarios durante octubre más de $1.858 millones”, dijo el ministro de Hacienda y Finanzas de Corrientes. “Con la ejecución de todas estas medidas definidas por el gobernador Ricardo Colombi, y diseñadas por el Ministerio de Hacienda y Finanzas, la Provincia invierte en salarios durante el último cuatrimestre del año $ 8.170 millones”, destacó el economista correntino.

“La Provincia llega a fin de año con una inversión salarial de $ 21.620, el doble de la inflación estimada, y significando un 40 por ciento más que lo invertido en 2.016, que fue de $15.400”, subrayó el economista correntino.