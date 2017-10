Chino García ratificó al Panu en la alianza ECO+Cambiemos

“Hasta ahora no ha ocurrido nada que haga cambiar esa situación”, dijo el referente del Partido Nuevo a “En el aire” por LT7 Corrientes.

Luego de que la senador Nora Nazar manifestara públicamente que el Panu rompería el acuerdo con ECO+Cambiemos, debido al rompimiento de un acuerdo que, según manifestó, involucraba la libertad de Tato Romero Feris, el dirigente nuevista Chino García indicó a LT7 Corrientes que las palabras de la senador no representan el accionar del partido.

“Nunca existió un acuerdo de ese tipo. Lo de Tato es una situación judicial, lo hemos aclarado muchas veces”, dijo García.

“El Panu tiene un compromiso y un acuerdo firmado. Y por lo pronto, en ningún momento hubo nada que haya llegado a mi conocimiento, ni de parte de la dirigencia ni de la mesa directiva del partido, de algo que haya hecho cambiar esta situación”, indicó.

“Tenemos un acuerdo político y en este momento no hay nada que haga cambiar esa situación”, agregó.

“Me sorprenden estas declaraciones. Todavía no he tenido la oportunidad de comunicarme con Tato sobre este tema, que es nuestro presidente nato. Creo que en ese sentido me hubiese llamado”, manifestó García.

“Seguramente esto motivará que tengamos una conversación con toda la dirigencia. Pero por el momento se trata de la posición de Nora, que tiene derecho a expresarse, en función a su posición”, finalizó.