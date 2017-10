Exclusivo Nora Nazar : “El Gobernador no cumplió el acuerdo para la Libertad de Tato”

Se viralizaron audios por Whatsapp de la senadora Nora Nazar mostrando su malestar por las declaraciones de Ricardo Colombi.

En esos audios, Nora Nazar llama abiertamente a votar por Camau Espínola y sólo la boleta del Partido Nuevo en la grillla de diputados, adonde figura el candidato del PANU Magno Ramírez.

La senadora Nora Nazar, dialogó en exclusiva con En el aire acerca de las declaraciones del gobernador a quien le preguntaron en el programa acerca de tato Romero Feris y respondió “Tiene que vivir su vida”

“El audio que mandé a un grupo privado que tenemos en el Partido Nuevo, hablamos de determinados temas y luego quiero asumir mi responsabilidad que esto fue iniciativa mía. Me habían avisado que mire 13 Max y con mucha fuerza conteniendome, le preguntaron al gobernador que opinaba de Tato Romero Feris, el dijo que viva su vida”, declaró Nazar.

“No le voy a faltar el respeto al gobernador públicamente, lamentablemente se ha viralizado este audio, que era privado, pero doy la cara, asumo, porque esa expresión me superó. Lo tomé como una burla, cuando sabe que lo tiene de rehén, ¿que vida va a vivir con la condena que le están dando? Me expreso con mucho dolor porque no pudo salir por los medios a hablar”

“Hasta ahora lo que se prometió, nada se ha cumplido, en esta última reunión que tuvimos hace un mes, todos los asambleistas del interior, pedían que antes que firmemos la alianza con ECO se lo liberara a Tato Romero Feris. El acuerdo se ha firmado y aún así y tampoco Tato está en libertad y seguimos en la misma situación”.

Además señaló que el acuerdo sigue, “no soy quien para desestimarlo, tendrá que decir el presidente en acuerdo con Tato que se hará y resolverá”

“Opino como una mujer cansada, luchadora, buena persona, respetuosa.El único que a mi me tiene como rehén permanentemente y como enemiga y advirtiéndome que si salgo o digo algo de la situación judicial de Tato es el gobernador. Hoy no puedo callar más, hoy habla Nora, no por directivas de Tato o del Partido”.

“La libertad de Tato depende absolutamente del gobernador de la provincia y no de la justicia, en teoría debería ser un poder independiente”.

Por otra parte afirmó: “No puedo decidir que el partido rompa la alianza con ECO, hay autoridades que deberían manifestarse. A Tato lo representa el Chino García pero hubieron algunas cuestiones no muy prolijas, más aún cuando el Chino trae un mensaje del gobernador y luego escucho decir al gobernador lo que dice de una manera burlona

“Estoy superada, en legislatura condicionada por lo que voto, presionada, por todas las mentiras, siempre me consideré una mujer noble, comprensiva, respetuosa, de todos los partidos tengo muy buenos amigos, estoy superada”.