La gente define si gobierna Gustavo Valdés conducido o me da la oportunidad a mi que demostré que cuando me pongo objetivos los cumplo”

El candidato a gobernador de “Corrientes Podemos Más”, habló con “En el aire” en los últimos días de campaña electoral de cara al 8 de octubre. “La gente me dice que es la oportunidad de llegar al gobierno, porque sufre la problemática de pobreza, de falta de viviendas, de trabajo”.

“La gente me da fuerzas, me dice que es el momento de terminar con 16 años de este gobierno, confía que vamos a sacar adelante a la provincia, queremos vivir en una provincia donde haya trabajo, con empleados públicos con mejores salarios”, destacó Carlos “CamauEspínola a LT7 .

Agregó: “tenemos propuestas para mejorar la provincia, lo hacemos porque vengo caminando la provincia desde hace cuatro años, dialogando con cada vecino para tener un mejor plan de gobierno para los próximos años”.

Por otra parte, remarcó que Corrientes es la provincia con los peores índices del país y eso duele como correntino, “lo que siento cuando los correntinos me dicen que esta es la oportunidad de llegar al gobierno, es porque sufre la problemática de pobreza, de falta de viviendas, de trabajo, falta de infraestructura en las escuelas”.

Al respecto prosiguió “los correntinos debemos tomar conciencia de los problemas, no nos podemos conformar y decir así estamos bien. Tengo confianza en cada uno de los correntinos, tengamos el desafío de sentirnos que podemos estar mejor”.

“Hay un modelo de gobierno que busca que todos dependamos del estado y que nos estemos conformes o con miedo. Yo soy un correntino que sueña con mi provincia que esté mejor y gobernar para todos los correntinos”.

Criticó al candidato oficialista al argumentar: “No escuché a Gustavo Valdés decir sus propuestas, como va a combatir la pobreza, la mortalidad infantil, el narcotráfico, hasta ahora solo hace un relato de continuidad y es lo que nos llevó a 16 años de gobierno que hoy tenemos los peores índices del país”

“El 8 de octubre van a definir que persona es la que gobierna, si es Gustavo Valdés conducido y que no tuvo la capacidad de demostrar cuales son sus propuestas y decisión propia, o me da la oportunidad a mi que desde muy joven demostré que cuando me pongo objetivos los cumplo”

Se definió como una persona de diálogo, de capacidad de gestión, que sabe y cree en la manera de hacer política y llevará adelante una mejor relación con el gobierno nacional.

En el programa En el aire fue contundente al opinar “voy a ser gobernador de los correntinos para defender a los correntinos, para defender lo que es nuestro, trabajar con el gobierno nacional todas las políticas que permitan crecer y aportar para que a Corrientes le vaya mejor”

Consultado sobre el flagelo de la droga en Corrientes respondió: “tenemos que trabajar en el narcomenudeo y colaborar para combatir el narcotráfico con el gobierno nacional. Como correntinos tenemos que hacernos cargo, buscar los mecanismos para combatir este flagelo.El narcotráfico avanza y crece y que si no lo frenamos con decisión política va a ser irreversible, Corrientes se va a transformar en un nudo concentrador, donde el narcotráfico empieza a apoderarse de las regiones”.

Por último mencionó que apostará al trabajo en la denuncia anónima porque hay muchos vecinos que tienen miedo de denunciar, “vamos a proteger a cada uno de quien denuncia,si tengo que denunciar protegiendo a cada uno delos correntinos lo voy a hacer, porque para eso soy gobernador, para tomar las mejores decisiones en beneficio de la gente”.