Camau a los que están pensando su voto: “Tenemos la gran oportunidad de cambiar”

El frente Corrientes Podemos Más recorrió la totalidad de los barrios del populoso circuito 5° B de la capital correntina, donde el candidato a gobernador Camau Espínola y los demás referentes de este espacio expresaron su voluntad de “sumar a todos los correntinos al gran triunfo que se viene el 8 de octubre y a la transformación que vivirá la provincia desde el 10 de diciembre”.

La caravana alcanzó ocho kilómetros de vehículos, muchos de los cuales se sumaron espontáneamente desde el punto de partida, en la intersección de José Ramón Vidal e Iberá, donde Camau, Nito Artaza, Victor Giraud, Any Pereyra y otros candidatos encabezaron la formación a pesar de la intensa lluvia que se desató en ese momento.

Camau saludó a los vecinos a medida que avanzaba la caravana, mientras que otros referentes se encargaron de explicar a la prensa la estrategia de campaña que llevará adelante el frente Corrientes Podemos Más en los últimos días previos a la elección.

Una de ellas fue la candidata a legisladora provincial Any Pereyra, quien expresó su “gran optimismo por el apoyo de la gente y también por la libertad con la que cada espacio que integra este gran frente viene trabajando en la campaña, como el gran equipo que somos”.

“Nosotros por ejemplo, como miembros del Partido Liberal, estamos muy motivados porque la tradicional boleta de la banderita estará en el cuarto oscuro como una opción para que los correntinos puedan elegirnos libremente, siempre apoyando la fórmula Camau-Nito”, explicó.

Dijo que “a partir de ahora cada dirigente, cada candidato y cada militante de los partidos que formamos parte de Corrientes Podemos Más nos repartiremos en todos los distritos electorales de la provincia para marcar presencia y estar al lado de la gente”.

“Nuestra característica es el compromiso de acompañamiento permanente y el fortalecimiento de la gestión del gran gobernador que será Camau Espínola, quien cambiará los paradigmas de una provincia que se atrasó por el autoritarismo y la falta de transparencia de un modelo agotado”, expresó Pereyra.

Por su parte, el candidato a gobernador ratificó su “firme decisión política de dar una batalla frontal contra el narcotráfico, la corrupción y la desidia que nos deja la provincia con sus caminos destruidos, sus puentes caídos y los salarios más bajos del país”.

Nito Artaza añadió finalmente que “Camau encabezará un gobierno abierto a la sociedad que rápidamente recuperará la credibilidad de la provincia para lograr inversiones y generar empleo. Y en ese sentido les aseguro que las obras nacionales vendrán a Corrientes sin necesidad de ningún alineamiento político”.

Camau a los que están pensando su voto:

“Tenemos la gran oportunidad de cambiar”

En el cierre de su programa “Sumate al Futuro”, el candidato a gobernador Camau Espínola dirigió un mensaje a “los que están pensando su voto” para el 8 de octubre, al advertir que “estamos ante la gran oportunidad de avanzar con algo nuevo que nos hará crecer de verdad”.

“Hemos generado mucha expectativa en la sociedad y cada vez son más los correntinos que nos apoyan, pero también sé que hay muchos que están pensando el voto y les digo con el corazón: no teman al cambio, porque venimos a hacer bien las cosas”.

Con esas palabras el candidato del frente Corrientes Podemos Más llamó a “no dejarse presionar por un Gobierno que después de16 años nos deja con los peores sueldos del país, con falta de trabajo y entre las provincias más pobres del país”.

Para Camau, el gran motivo por el cual Corrientes no pudo desarrollarse en 16 años es “la falta de gestión de un modelo que sólo se preocupó por mantenerse en el poder sin pensar en la gente y en el futuro”.

“Y el otro motivo es que no existe transparencia en Corrientes. La falta de transparencia hace que los inversores prefieran radicarse en otros puntos del país y no en una provincia donde no se conoce en qué se gasta el recurso de todos los correntinos”, advirtió.

Sostuvo en ese sentido que “pasaron 16 años y todavía nadie puede conocer la declaración jurada de un funcionario, pero tampoco cuánto y cómo se gastan los recursos en nuestra provincia, mientras se nos caen los puentes por falta de mantenimiento”.

“Venimos a ofrecer algo distinto –continuó-, queremos hacer un buen gobierno acá, en Corrientes, porque aunque tengamos una buena relación con la Nación, que les garantizo que así será,

yo creo en la capacidad de los correntinos”.

“Vamos a crecer por lo que nosotros seamos capaces de hacer, y les aseguro que somos capaces de crecer, generar trabajo y tener una provincia desarrollada si nos unimos para cambiar el destino de la provincia este 8 de octubre”, aseguró.

Destacó finalmente que “soy un hombre de familia, y quiero que mis hijos crezcan y se desarrollen en Corrientes, como también quiero que cada niño humilde de la provincia tenga la oportunidad de salir adelante”.

Camau cerró con una frase que sintetiza el espíritu de su campaña electoral: “Les pido que nos den la oportunidad, que confíen en que vamos a cambiar lo que haya que cambiar, haciendo las cosas que faltan a partir del primer día de mi gestión”.

EL INTENDENTE MÁS TRANSFORMADOR

Luego de un video explicativo en el que se explicaron las bondades del programa “Sumate al Futuro”, el candidato a vicegobernador, Nito Artaza, destacó que “Camau es un hombre con decisión y carácter que llevó a lo más alto la bandera correntina en el mundo, que fue el intendente más transformador de la historia y que hoy tiene el sueño más grande de su vida”.

“Ese sueño de Camau es hacer realidad el sueño de todos los correntinos después de 16 años de la misma receta, de los mismos equipos y del mismo estancamiento”, remarcó.

También se dirigió al público la candidata a intendente de Bella Vista por Corrientes Podemos Más, Nancy Sand, quien ratificó “la política de mejores salarios impulsada por Camau, el crecimiento a través de las inversiones en viviendas y lo más importante que es escuchar siempre al correntino”.

SUMATE AL FUTURO

Finalmente Camau explicó el sentido del programa “Sumate al Futuro”, una plataforma interactiva por la cual cada ciudadano de Corrientes puede hacer conocer su problema para que el Gobierno, a partir del 10 de diciembre, encare la solución de la mejor manera posible.

“Sumate al futuro es escucharnos y proponer juntos las soluciones que necesitamos. De esa forma hicimos esta campaña participativa, abierta y al servicio de la gente. Así vamos a gobernar”, concluyó.