Canteros: “Se viene la Corrientes industrial y de pleno empleo”

En rueda de prensa el vicegobernador Gustavo Canteros, compañero de fórmula de Gustavo Valdés, aborda distintos aspectos del programa de gobierno de Eco para los próximos años: la educación, la industrialización, el empleo, la política salarial y el objetivo de mantener los logros de la gestión Colombi: salud fiscal y una relación de apoyo mutuo entre el gobierno nacional, la provincia y los municipios, que promete reposicionar a Corrientes en el orden federal.

-¿Cómo ve la campaña a tan poco tiempo del 8 de octubre?

Es la mejor campaña de Encuentro por Corrientes. Nos hemos dividido todo el territorio provincial, con candidatos que están a lo largo y ancho de toda la provincia, Vischi en el sur, Valdés en el centro, el gobernador como un militante, en mi persona y con Tassano reforzando la capital y todos los integrantes de la alianza acompañando y trabajando. Una estructura, un equipo consolidado en todo el interior provincial

-Esta campaña no ha sido tan ácida como campañas anteriores. ¿Qué muestra ECO?

Es así, nuestra campaña tiene que ver sobre todo con las obras que se han realizado, con las acciones que pretendemos realizar, con esta buena relación que hemos recuperado con el gobierno nacional, con esta consonancia que tenemos hoy entre el gobierno nacional, el provincial, y el haber recuperado el municipio de la Capital. Creo que es un paso importante. Así que creemos que es la Corrientes que se viene: la Corrientes de la inversión, del empleo, del futuro cierto para que ningún correntino más se tenga que ir.

-¿La gente entiende esta relación? porque lo han puesto como eje central del discurso.

Por supuesto que sí, recuperar la capital es una señal de esta comprensión. Estamos trabajando en esa sintonía y seguramente vamos a tener muchos municipios donde se va a dar este mismo resultado.

-La pregunta pasa por los años que han tenido este frente: 16 años. ¿Qué le ofrecen a la ciudadanía para el futuro?

Lógicamente la mayor demanda es el trabajo. Estamos trabajando en esa línea, en otorgar diez mil puestos de trabajo para los que recién empiezan, un programa que se llamará “Mi primer empleo”. Estamos trabajando con 150 empresas que se están radicando en todo el territorio provincial y que esperan en este momento los informes de impacto ambiental y esa es la línea de trabajo.

-Dicen que no hay oportunidades para estudiar, que los chicos que tienen que migrar a otro lado para hacerlo. ¿Qué puede decirnos de las oportunidades que hay en nivel primario, secundario y también en el superior?

En primer lugar eso no es cierto. Nosotros tenemos tecnicaturas en toda la provincia. Hoy quien termina la secundaria tiene la posibilidad de continuar sus estudios terciarios. Y también tenemos universidades privadas y estatales en distintas localidades. Hoy tenemos la posibilidad cierta de que 60 mil jóvenes estén estudiando en su lugar de origen. No tienen que ir a otro lado, no tienen que venir a la capital, haciendo gastos en comida y traslado, y esto posibilita ciertamente que los jóvenes se puedan quedar en sus localidades, tener una carrera e insertarse laboralmente.

-Corrientes tiene muchas capacidades: forestal ganadera, arrocera. Sin embargo parece que no termina de despegar. ¿Es el momento, están dadas las condiciones, hacia dónde se apunta?

Apunta hacia el valor agregado de esa materia primar que bien describís. Tenemos ganadería, somos la tercer provincia del país en producción ganadera. Vamos por los frigoríficos que es lo que necesariamente se tiene que dar para agregar valor agregado y aumentar las fuentes de trabajo. Tenemos madera, tenemos la posibilidad cierta del primer parque foresto-industrial con industrias, con empresas que se están radicando en Santa Rosa, en otros lugares de la provincia. Aquí en la Capital, la instalación del parque industrial de Santa Catalina va a ser una realidad. Se está trabajando con Tassano, con Valdés en esa misma dirección, Y tenemos el Plan Maestro Iberá, que el gobierno nacional ha tomado como propio y le dará un gran impulso.

-En la campaña se habló de reparación histórica. ¿Eso es el Plan Belgrano?

Nosotros pedimos reparaciones concretas, que tienen que ver con este daño que nos ha hecho el kirchnerismo durante estos 12 años. Entonces hay cuestiones como ser Yacyretá, como son las asignaturas pendientes en materia de comunicación: autovías, como la que va anunciar Macri, el puerto de Itá Ibaté. Fíjese como dato relevante: hace más de 30 años no se habilita un puerto en la Argentina y se habilitará en Corrientes. Ya está licitada la obra, viene el presidente Macri a anunciar la realización. Esta es una muestra de la buena relación con el gobierno nacional. Estos son pasos importantes, la ciudadanía lo ve, lo percibe.

-Se exhibe la solidez económica y financiera de la provincia. ¿Ese es el principal lugar hacia donde apuntan, que más se le puede decir a los correntinos?.

No es lo único. Tenemos sectores del empresariado privado que están dispuestos a radicarse en Corrientes, nosotros tenemos una responsabilidad como hombres de Estado de responder a la demanda salarial que existe, aggiornando los salarios a los tiempos que vivimos, a los índices de inflación, por eso estos aumentos progresivos que determina el Gobernador de la Provincia, y esto tiene que ver por cierto con la liquidez que tenemos, con una provincia ordenada, que no tiene deuda, que ha equilibrado sus finanzas y que tiene previsibilidad. Esto es algo que el correntino valora. Antes del 30 de cada mes nosotros pagamos los salarios en tiempo y forma y así el empleado público también pude pagar sus servicios y deudas, y así todo el circuito económico se autoalimenta. Esto es sustentable, y hay previsibilidad, que es lo que el correntino hoy necesita.