El Gobierno provincial inauguró un pabellón de contención en la Unidad Penal 6

Se amplió la capacidad para albergar a procesados. El ministro de Seguridad, Horacio Ortega, instó al personal penitenciario a cumplir con la misión de resocializar y reinsertar a las personas privadas de la libertad.

El Gobierno provincial inauguró el nuevo pabellón de contención en el ámbito de la Unidad Penal 6, que podrá albergar a 30 internos que esperan la resolución de la Justicia respecto de su libertad, en el marco de las obras que viene llevando adelante el Ministerio de Seguridad para mejorar la condiciones de detención.

La inversión en ese edificio nuevo alcanza a10 millones de pesos, con instalaciones modernas y adaptadas a los nuevos estándares previstos para las cárceles del país, siguiendo los lineamientos de la ley y los parámetros que exigen los organismos de derechos humanos.

El ministro de Seguridad, Horacio Ortega, encabezó el acto junto a los subsecretarios de Gobierno Luis Bravo y de Seguridad Ciudadana Jorge Benítez Sívori, y el interventor del Servicio Penitenciario Provincial (SPP), Osvaldo de los Santos García.

Esta es una obra que ratifica el compromiso de la gestión del gobernador Ricardo Colombi con las personas que han perdido su libertad por haber violentado las leyes de convivencia y que deben esperar la resolución de la Justicia.

En los últimos días, el Gobierno provincial dio muestras de lo que representa la seguridad pública en su escala de prioridades, con la inauguración de obras en comisarías y destacamentos y entrega de equipamiento tecnológico para la Policía de Corrientes. Asimismo, durante esta semana se inauguró la ampliación de la UP 8, de Goya, mejoras en el Área de Seguridad del Hospital “San Francisco de Asís” y se culminó con este pabellón de contención en la UP 6.

“Este es un acto muy importante para el personal del Servicio Penitenciario y también para los internos. Estas son obras necesarias que no tienen reconocimiento de la sociedad porque son intramuros y porque no despiertan el interés común. Sabemos de lo difícil que se vuelve llevar adelante la labor con las circunstancias de que se trata de personas que están privadas de su libertad, que sufren la ansiedad de esperar la resolución de la Justicia. Y ustedes deben estar ahí para mantener no solo el aspecto del orden y la calma, sino también lo que hace al aspecto humano”, dijo el ministro al personal penitenciario.

El ministro de Seguridad destacó el trabajo que lleva adelante esta institución y adelantó que este nuevo pabellón será para los detenidos con problemas particulares y adicciones a sustancias, y que ayudará hacer más fácil el control y mantención del orden, gracias a la infraestructura dinámica y moderna que presenta la construcción.

“Les pido que tengan en cuenta que las personas que están cumpliendo su detención son personas a las que nosotros debemos darles la contención necesaria y ayudarlas a ser mucho mejores mañana. Que su estadía aquí sea solo una circunstancia y no sea su lugar habitual. Porque si nosotros no contribuimos en este aspecto, empezamos a tener personas que consideran que este lugar es mucho mejor que estar afuera, cumpliendo con su vida civil y familiar. Hoy, el Servicio Penitenciario tiene las herramientas necesarias para afrontar estos desafíos y aportar a la recuperación y reinserción social que un interno necesita”, dijo el ministro de Seguridad, instando al personal penitenciario a dar lo mejor de si para cumplir la misión encomendada.

Más inauguraciones

En la jornada de hoy, el Gobierno provincial tiene previsto poner en funciones la comisaría de la Mujer y el Menor en Bella Vista, con la presencia del gobernador Ricardo Colombi, en un acto que se iniciará a las 18.

En tanto, que mañana, a las 9, se cortarán las cintas de las refacciones realizadas a la comisaría 1ª de San Luis del Palmar, que estaba prevista para la tarde de ayer, pero que por el mal tiempo fue reprogramada.

De esta manera, el Gobierno provincial sigue adelante con las obras que fue realizado durante el último período de Gobierno, a partir de la nueva relación con el Gobierno nacional, que le quitó el pie de cuello que le había puesto a Corrientes el gobierno de Cristina Kirchner.